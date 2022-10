Trein & Tram Museum zoekt donateurs door energiecrisis

ZUIDBROEK – Net als veel andere musea, heeft het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum (NNTTM) te maken met de erg gestegen energieprijzen. De energielasten drukken vanzelfsprekend erg op de begroting van het museum. Het museum is daarom op zoek naar nieuwe (particuliere) donateurs.

Voor een bedrag vanaf 15,00 euro krijgen donateurs vier keer per jaar het full-color magazine Het Tussenstation thuisgestuurd en is de entree van het museum bovendien zo’n 50% goedkoper. Wilt u het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum financieel ondersteunen door een kleine bijdrage? Ga dan naar nnttm.nl/donateur. Of kom langs in het museum, u krijgt dan meteen het nieuwste exemplaar van Het Tussenstation mee naar huis.

Noord-Nederlands Trein & Tram Museum

Het NNTTM is eigenaar van het geheel herstelde monumentale Waterstaatsstation 3e klasse uit 1865. In het station bevindt zich het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum. Het museum is iedere vrijdagmiddag (13.00 tot 17.00) alsmede op zaterdag en zondag (10.00 tot 17.00) geopend.

Foto: NNTTM