Ulteam improviseert op 15 december in Gronings theater

GRONINGEN – Theatergroep Ulteam brengt vrijdag 15 december een naar eigen zeggen unieke voorstelling in het VRIJDAG Prinsentheater.

Een woordvoerder wil nog niets zeggen over de inhoud van de voorstelling. “Dat kan ook niet, want die wordt op de avond zelf pas bepaald”, legt ze uit. “Het publiek kiest een thema, de acteurs gaan ermee aan de slag, in drie verhaallijnen. Of ze met elkaar te maken hebben? Ook dat weten we nog niet. De improvisatievorm heet de Harold. En ze is ook nog eens op vrijdag, hoe toepasselijk”, lacht ze. Wil jij getuige zijn van deze unieke voorstelling waar je zelf invloed op hebt? Kom dan vrijdag 15 december naar het Prinsentheater. De voorstelling begint om 20.30 uur.

Foto: Ulteam