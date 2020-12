Vakantiewoning in de Ardennen, idee?

GRONINGEN – Een vakantiewoning in het buitenland? Al wel eens aan gedacht? Jahaaaa, Spanje, Frankrijk of Italië! Daar denken velen aan als ze overwegen hun spaarcentjes in een leuk optrekje in de zon te steken. Maarrrr… je bent wel een dag onderweg in de auto, óf je bent verplicht om steeds het vliegtuig te nemen. Heb je wel eens gedacht aan een vakantiewoning in de Belgische Ardennen? Dat ligt op een paar uur rijden, het is er adembenemend mooi én heerlijk rustig.

België’s best bewaarde geheim

Denk aan de Ardennen en zie uitgestrekte bossen voor je, schilderachtige dorpjes in prachtige valleien en genoeg toeristische attracties die jong en oud wat wils bieden. Denk aan grotten, kastelen, musea, dierenparken, thermen en meer dan 950 kilometer aan wandelpaden. Schitterende snelstromende riviertjes waarover je kunt kanoën, in een glooiend landschap waar het ook heerlijk fietsen is. In de winter ligt er vaak sneeuw in de hogere gedeelten van de Ardennen en dan kun je er heerlijk langlaufen en genieten van schitterende uitzichten. Kortom: de Ardennen vormen België’s best bewaarde geheim!

Een survivalweekend of terug in de tijd

Voordat je besluit een vakantiewoning aan te schaffen kun je natuurlijk eerst gaan kijken of de Ardennen jou bieden waar je naar op zoek bent. Is dat natuur: kijk niet verder. Is dat rust: daar moet je zijn. Wil je binnen 2,5 uur vanuit Utrecht bij je huisje zijn: dit is het! Huur eens een leuke vakantiewoning en trek erop uit om de Ardennen te verkennen. Ga wandelen, pak de fiets of mountainbike of rijd met de auto naar een van de bezienswaardigheden in de buurt. Beleef een survivalweekend, bezoek musea die je terugbrengen naar de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog of kijk hoe men leefde in kastelen in de middeleeuwen.

Du vin, du jambon et du chocolat

Ook op culinair vlak staan de Ardennen nadrukkelijk op de wereldkaart. Denk alleen maar aan Ardenner ham of het heerlijke bier van de brouwerij van Achouffe, waarvan we in Nederland vooral ‘La Chouffe’ kennen. Andere bekende culinaire producten uit de Ardennen zijn Luikse stroop en Luikse wafels, Dinantse koek, het eeuwenoude drankje Purnalet uit La Roche en Ardenne, de wijnen van Torgny, ook wel Petite Provence genoemd, de geitenkaas van Chèverie d’Ozo en niet in de laatste plaats de chocola van Les Chocolats de Édouard in Florenville. In de herfst en de winter staan de menu’s in de vele toprestaurants natuurlijk vooral in het teken van wild zoals everzwijn, ree, hert, fazant en haas, recht uit de vrije natuur van de Ardennen.

Bronwater is gewoon Spa!

En wil je soms toch even de drukte en gezelligheid opzoeken, dan kennen de Ardennen hartstikke leuke stadjes die veel vertier bieden. Durbuy bijvoorbeeld, of Spa natuurlijk. Durbuy kreeg al in 1331 stadsrechten, maar groeide nooit uit tot een echte stad. Durbuy noemt zich nu dan ook de ‘Kleinste stad van de Wereld’. Spa is de wereldhoofdstad van het minerale water. Engelsen, Amerikanen en Japanners hebben geen eigen woord om mineraal bronwater te beschrijven: zij noemen dit gewoon ‘Spa’. Ook de steden Malmedy en Houffalize, Bouillon, Verviers, Dinant, Bastogne, Namen, Luik en Luxemburg-stad zijn een bezoekje meer dan waard.

Kinderen genieten in de Ardennen

Denk je aan je kinderen? Ook voor hen is er veel te doen in de Ardennen. Van kanovaren tot abseilen, klimmen en tokkelen en van paardrijden tot paintballen, hutten bouwen, survivallen, grotten verkennen, boogschieten en buksschieten. Kinderen houden van dingen doen en dus komen zij in de Ardennen enorm aan hun trekken. Willen ze er even uit, dan zijn er dierentuinen in de buurt, een safaripark en het pretpark Plopsa Co waar van alles te doen is. Kortom: de kinderen zullen zich meer dan uitstekend vermaken in de Ardennen.

Weg van je dagelijkse zorgen

Ga je op zoek naar een huis in de Ardennen, dan kun je natuurlijk heel veel kanten op. Je kunt kiezen voor een huisje midden in de natuur, een blokhut zelfs, maar ook voor een huisje in een vakantiepark of zelfs een woning in een dorpje of stadje. Maar waar je ook zit in de Ardennen, je woont buiten, in de natuur. Ver weg van het snelle leven in de Randstad, van je werk, van je zorgen. Verblijven in de Ardennen is het leegmaken van je hoofd. Het enige waar je aan moet denken is dat je voldoende te eten en drinken in huis hebt, dat je voldoende openhaardhout hebt en dat je septische put af en toe geleegd wordt, want aangesloten op de riolering ben je in de natuur natuurlijk niet! Maar als dat het enige is…

Foto: Raoul Croes/Unsplash