Verhildersum viert Landelijk Open Tuinenweekend op 15 juni

LEENS – Op 15 juni neemt Museum Borg Verhildersum deel aan het Landelijk Open Tuinweekend van 2024. Vanaf 13.00 uur kunnen bezoekers met een toegangskaart voor de borg kosteloos deelnemen aan een rondleiding door de historische borgtuin.

Tijdens de rondleiding kunnen bezoekers meer te weten komen over de bijzondere kenmerken van de borgtuin van Verhildersum, gereconstrueerd in de geometrische hofstijl van de 17e eeuw door tuinarchitecte Renske Boon (1900-1985) en de beeldhouwer Eddy Roos (1949). Naast de rondleiding is er gelegenheid om te genieten van een ontspannen wandeling door het omliggende landgoed of om tot rust te komen in het nabijgelegen restaurant met terras op de tuin.

Foto: Museum Borg Verhildersum Leens (ingezonden)