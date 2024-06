Viswinkel Winsum aanwezig op de Nationale Haringpartij 2024

WINSUM – Elk jaar in juni, wanneer de zomer intreedt en de haring in perfecte conditie is, vindt het oudste en grootste netwerk- en society evenement van Nederland plaats: de Nationale Haringpartij sedert 1961, georganiseerd door De Stichting Hollandse Haringpartij. Viswinkel Winsum uit Winsum is op deze feestelijke dag, 26 juni 2024 op Kasteel de Haar in Haarzuilens, uitgenodigd om samen met zes andere visdetaillisten de beste Hollandse haring te presenteren.

Wie heeft de beste haring?

Sinds 1961 komen ruim 600 gasten, beslissers, bestuurders en influencers samen om van de beste haringen te genieten. Samen luiden ze feestelijk de komst van de Hollandse Nieuwe in. De Stichting heeft ten doel om mensen uit de overheid, het bedrijfsleven en de kunst- en cultuursector ieder jaar bij elkaar te brengen in een ongedwongen en informele sfeer.

De haring presentatiewedstrijd van de visdetaillisten is tijdens de Nationale Haringpartij het hoogtepunt van de avond. Een zorgvuldig samengestelde jury beoordeelt de presentatie van de haring en de uitstraling van de kraam. De beste visdetaillist mag zichzelf winnaar van de 61e editie van de Nationale Haringpartij noemen.

Viswinkel Winsum

Traditiegetrouw wordt elk jaar een selectie van visdetaillisten gemaakt die de provincies vertegenwoordigt. Dit jaar is Viswinkel Winsum uitgenodigd door Stichting Hollandse Haringpartij om de provincie Groningen te representeren. Op woensdag 26 juni staan ze een keertje niet op de markt, maar verplaatsen ze hun viskraam naar Kasteel de Haar in Haarzuilens om de gasten en de jury te verrassen met hun haring.

Foto: De Nationale Haringpartij (ingezonden)