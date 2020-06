VRIJDAG Advies zoekt Ruimte voor Cultuur

GRONINGEN – VRIJDAG Advies helpt amateurgezelschappen bij het vinden van een ruimte om samen (corona-proof) kunst te kunnen maken.

De coronamaatregelen die van kracht blijven, hebben gevolgen voor de cultuursector. Zo heeft een aantal amateurgezelschappen bij VRIJDAG Advies aangegeven dat ze momenteel geen geschikte repetitieruimte of presentatieplek meer hebben. VRIJDAG Advies is daarom een onderzoek gestart om te inventariseren hoeveel makers in de provincie Groningen op zoek zijn naar ruimte om samen kunst te kunnen maken en presenteren.

“In de provincie zijn er naar schatting ruim 200 duizend Groningers die in hun vrije tijd muziek, theater of beeldende kunst maken, of dansen, dichten of schrijven”, zegt Paula Mulder van VRIJDAG Advies. ”Een groot deel van deze makers doet dat samen, in groepsverband. Denk aan theatergezelschappen, fanfares, orkesten en koren. Wij zijn benieuwd hoeveel van hen door de coronamaatregelen op zoek moeten naar een andere plek. We zoeken als VRIJDAG Advies graag mee!”

VRIJDAG Advies wil gezelschappen helpen door sectoren als sport en het bedrijfsleven te benaderen met de vraag of ze ruimte hebben voor cultuur. Voorwaarde is dat die ruimte ‘corona-proof’ is. De zoektocht start na de zomervakantie op basis van de dan geldende maatregelen. “Dus zoek je ruimte voor cultuur, meld je dan bij VRIJDAG Advies, en wij helpen je zoeken”, aldus Paula. Gezelschappen en verenigingen kunnen zich aanmelden op bijvrijdag.nl/ruimtevoorcultuur.

Over VRIJDAG Advies

VRIJDAG Advies is de verbindende schakel tussen amateurs, professionals en instellingen die het maken, beleven en delen van kunst en cultuur stimuleren. VRIJDAG Advies is er voor iedereen die muziek, theater, dans, literatuur of beeldende kunst (mogelijk) maakt in de provincie Groningen. VRIJDAG Advies is onderdeel van VRIJDAG, het huis van de amateurkunst voor Groningen.

Over VRIJDAG

VRIJDAG maakt amateurkunst in de provincie Groningen mogelijk met advies, ondersteuning en verbinding. In de gemeente Groningen biedt VRIJDAG cursussen, routes en workshops muziek, theater en beeldende kunst. VRIJDAG is er voor iedereen, alle leeftijden en elk niveau.

Foto: VRIJDAG