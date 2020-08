VRIJDAG organiseert gratis Kinderweek! Kom je (weer) maken?

VRIJDAG, het huis van de amateurkunst voor Groningen, organiseert van 24 tot en met 29 augustus een open lesweek voor kinderen! Een week lang kunnen alle kinderen uit Groningen gratis komen kennismaken met het cursusaanbod Beeldende Kunst, Theater en Muziek. Meld je snel aan op bijvrijdag.nl!

Tijdens de open lesweek maak je kennis met onze docenten, andere kinderen en de plek waar de cursus of les gegeven wordt. Kom theater maken of experimenteer met allerlei materialen in het kinderatelier. Ontdek welk muziekinstrument je leuk vindt of doe mee met onze kinderband of koren.

“Je kunt sfeer komen proeven en daarna altijd nog besluiten of je verder wilt”, zegt Marleen Dijkstra van VRIJDAG, “Plezier vormt bij ons de basis van alles wat we doen.”

Start nieuw seizoen

De afgelopen maanden heeft iedereen bij VRIJDAG hard gewerkt om cursusaanbod samen te stellen dat veilig gevolgd kan worden tijdens de coronacrisis. Inschrijven voor een les of cursus theater, muziek en beeldende kunst is weer mogelijk. De lessen gaan vanaf 7 september van start.

Voor kinderen en jongeren met een Stadjerspas wordt het lesgeld vergoed door het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Over VRIJDAG

Iedereen kan meedoen aan kunst en cultuur, dat is de missie van VRIJDAG, het huis van de amateurkunst voor Groningen. VRIJDAG maakt amateurkunst in de provincie Groningen mogelijk met advies, ondersteuning en verbinding. In de gemeente Groningen biedt VRIJDAG cursussen, lessen en workshops muziek, theater en beeldende kunst. We zijn er voor iedereen, alle leeftijden en elk niveau.

Foto: VRIJDAG