VRIJDAG start met nieuw cursusaanbod in Groningen

GRONINGEN – Vandaag start bij VRIJDAG de inschrijving van 229 cursussen, lessen en workshops. Het huis van de amateurkunst daagt alle Groningers uit om hun talent te ontdekken en te ontwikkelen.

Iedereen kan kunst maken bij VRIJDAG: vanaf 6 maanden tot 100 jaar, met en zonder ervaring of aangeboren talent. “VRIJDAG is er voor alle Groningers en dat is te zien in ons nieuwe cursusprogramma“, vertelt directeur Pim Luiten. “Er zijn cursussen die makkelijk instappen en cursussen voor degenen die al ervaring hebben, we zijn er voor jong en oud en we doen ons best de prijzen toegankelijk te houden. Laat je inspireren!”

Nieuwe cursussen

Vanaf vandaag starten 229 nieuwe cursussen, lessen en workshops in de gebouwen van VRIJDAG aan de Sint Jansstraat 7 (muziek), de Walstraat 34 (beeldende kunst) en de Noorderbuitensingel 11 (theater). In het aanbod vind je cursussen van 8 tot 33 weken en ook korte, intensieve workshops. Een groot aantal cursussen zijn wegens succes terug en er zijn 15 nieuwe programma’s toegevoegd aan het aanbod.

“Ik kijk er enorm naar uit dat onze gebouwen weer gonzen van de maakgeluiden: van timmeren tot zingen, van krakende vloeren tot pianoklanken, van geschreeuw tot gelach. Reuring in de tent en mooie dingen maken, wij zijn er weer klaar voor”, vertelt Marleen Dijkstra, programmamanager bij VRIJDAG.

Inschrijving

Inschrijven voor een cursus bij VRIJDAG kan vanaf vandaag. Vroege inschrijvingen zijn gegarandeerd van een plek, alle cursussen hebben een maximaal aantal deelnemers. Voor kinderen en jongeren met een Stadjerspas wordt het lesgeld tot € 450,- vergoed door het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Studenten (t/m 27 jaar) krijgen 10% korting.

Over VRIJDAG

Iedereen kan meedoen aan kunst en cultuur. Dat is de missie van VRIJDAG, het huis van de amateurkunst voor Groningen. In de gemeente Groningen biedt VRIJDAG cursussen en lessen muziek, theater en beeldende kunst. Ook verzorgt VRIJDAG aanbod voor het onderwijs en is zij in een aantal wijken actief met cultuurcoaches. In de hele provincie Groningen stimuleert VRIJDAG met POPgroningen popmuziek van Groningse bodem. En via het KultuurLoket maakt VRIJDAG amateurkunst mogelijk met advies en ondersteuning.

Foto: VRIJDAG