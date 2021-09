Vrije Inloop voor volwassenen bij VRIJDAG in Groningen

GRONINGEN – Vanaf vrijdag 17 september biedt VRIJDAG elke vrijdagavond van 19.30 tot 22.00 uur een verrassend creatief programma voor volwassenen.



Al jaren bestaat bij VRIJDAG de Vrije Inloop voor kinderen. Omdat veel volwassenen daar ook wel zin in hadden, hebben we dit jaar voor het eerst de Vrije Inloop voor volwassenen. Iedere week staat een andere discipline centraal: beeldende kunst, muziek of theater. Een verrassend en creatief begin van je weekend. De eerste Vrije Inloop voor volwassenen is op vrijdag 17 september van 19.30 uur tot 22.00 uur aan de Walstraat 34.

Vrije Inloop voor volwassenen

Inschrijving

Aanmelden is niet nodig, maar vol is vol. Dus wie vooraf een ticket koopt is altijd verzekerd van een plek. Je kunt een los ticket kopen voor 25 euro of een strippenkaart voor 90 euro. Met een strippenkaart kun je 4 keer meedoen en ben je dus goedkoper uit. Betalen van de strippenkaart kan op locatie (alleen met pin).

Over VRIJDAG

Iedereen kan meedoen aan kunst en cultuur. Dat is de missie van VRIJDAG, het huis van de amateurkunst voor Groningen. In de gemeente Groningen biedt VRIJDAG cursussen en lessen muziek, theater en beeldende kunst. Ook verzorgt VRIJDAG aanbod voor het onderwijs en is zij in een aantal wijken actief met cultuurcoaches. In de hele provincie Groningen stimuleert VRIJDAG met POPgroningen popmuziek van Groningse bodem. En via het KultuurLoket maakt VRIJDAG amateurkunst mogelijk met advies en ondersteuning.

Foto: Mariska de Groot/VRIJDAG