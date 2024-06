Vrijwilligersbijeenkomst op vrijdag 28 juni bij het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum

ZUIDBROEK – Het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum in Zuidbroek organiseert op vrijdag 28 juni een vrijwilligersbarbecue om haar team van vrijwilligers te bedanken. Het museum nodigt dit jaar voor het eerst ook potentieel nieuwe vrijwilligers en hun partner of een introducé uit om bij deze barbecue aanwezig te zijn. Dit biedt nieuwe vrijwilligers, aldus het museum, een laagdrempelige mogelijkheid om nieuwe collega’s in informele sfeer te ontmoeten.

Vrijdagmiddag om 18.00 uur (inloop vanaf 17.30 uur, na sluitingstijd van het museum) zijn alle vrijwilligers van het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum welkom om samen te genieten van een feestelijke barbecue op het museumterrein. Het museum hoopt ook dit jaar op veel lachende gezichten, hartelijke begroetingen en een gevoel van saamhorigheid.

Lijkt het u ook leuk om vrijwilliger van het NNTTM te worden? Iedere eerste zaterdag van de maand wordt een speciale inloop voor nieuwe vrijwilligers georganiseerd. Ook tijdens openingstijden van het museum kunt u zich vrijblijvend aanmelden om nader kennis te maken. Als vrijwilliger bij het NNTTM zult u niet alleen een schat aan kennis vergaren, maar ook een waardevolle bijdrage leveren aan het behoud van cultureel spoorwegerfgoed. Er is in het museum veel te bezichtigen en te (her)ontdekken. Zeker met onze huidige exposities “Spoorwegen in Speelgoed” en “De Trein van Märklin”. Aanmelden als vrijwilliger en de barbecue kan door een e-mail te sturen naar info@nnttm.nl.

Het NNTTM is eigenaar van het geheel herstelde monumentale Waterstaatsstation 3e klasse in Zuidbroek, dorp van Trein & Tram. In dit station bevindt zich het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum. Het museum is open op vrijdagmiddag (13.00 tot 17.00) en op zaterdag en zondag (10.00 tot 17.00).

Foto: J. van de Veen (ingezonden)