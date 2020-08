Wendy van Mieghem uit Harkstede schrijft boek over leiderschap

HARKSTEDE – Psycholoog en socioloog Wendy van Mieghem lanceert zaterdag 12 september in haar voortuin in Harkstede haar derde Nederlandstalige psychologieboek.

De titel luidt ‘Leiderschap – Ervaar rust tijdens verandering en conflicten’. Leiderschap doet er niet alleen toe tussen leidinggevende en werknemer, maar bijvoorbeeld ook tussen ouder en kind, leraar en leerling, en zelfs dierenbezitter en dier. Je vindt het overal in je dagelijks leven terug, zo is te lezen in dit nieuwe boek.

Over het boek Leiderschap

Hoe ervaar je rust tijdens conflicten? Hoe leid je vanuit veiligheid jezelf en anderen door herstel- en veranderprocessen? In hoeverre liggen je denken, voelen en doen dan op één lijn? Stressvolle tijden werpen je terug op jezelf. Ze confronteren je met achterstallig onderhoud in het omgaan met behoeften en tekorten. Je kunt je machteloos voelen. Toch heb je wel degelijk invloed. Dit boek neemt je mee in de psychologie van menselijkheid. Het belicht de menselijke kant van leiderschap en verandering. Het laat je ervaren hoe je vanuit innerlijke rust veiligheid kunt bieden.

Toegankelijk en onderscheidend

Van Mieghem schreef eerder al het handboek ‘De wijsheid achter emotie en gevoel’ en de praktische gids ‘Leven met hoogsensitiviteit’. Volgens recensenten en lezers zijn de boeken van Van Mieghem toegankelijk geschreven, praktisch en onderscheidend qua inhoud. Ze zijn niet verkrijgbaar via de reguliere boekhandel maar uitsluitend te bestellen via de webshop van de auteur: Psychologieboeken.eu.

Boeklancering en open dag

De boeklancering wordt zaterdag 12 september gecombineerd met een open dag en vindt plaats in een gemoedelijke sfeer. Je hebt de hele dag, tussen 10 en 17 uur, de tijd om jouw exemplaar van het handboek Leiderschap op te halen. Onder het genot van een hapje en drankje kun je naar wens het boek laten signeren door Wendy van Mieghem. Uiteraard kun je de andere papieren producten uit de webshop bekijken/kopen en naar wens een praatje maken. Ook is het mogelijk om meer te weten te komen over de opleiding en trainingen die Van Mieghem verzorgt.

Tijdens de boeklancering word je vriendelijk maar dringend verzocht de geldende coronamaatregelen in acht te nemen.

Foto: Wendy van Mieghem