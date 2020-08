Westerkwartier in het oog van de storm

In het najaar organiseren Trija Fleer-Niks en Myra Eeken-Hermans een expositie met werk van kunstenaars uit het Westerkwartier. Dit werk is geïnspireerd door corona, een haiku en het gebied Westerkwartier.

Doel

Het doel van dit initiatief is verbinding creëren tussen kunst, cultuur en musea in het Westerkwartier in een tijd dat het lastig is voor kunstenaars om zichtbaar te zijn. “In de nieuwe gemeente kent nog niet iedereen elkaar. Wij willen kunstenaars in het Westerkwartier een podium geven waarop ze met hun werk zichtbaar kunnen zijn,” vertellen Trija en Myra, “het Westerkwartier bevindt zich met corona in het oog van de storm, waar uiterste stilte heerst. Om deze stilte zichtbaar te maken en te verwerken, willen wij dit organiseren”.

Hoe?

In juli maakt BrugVrouw 12 haiku’s, losjes geïnspireerd op de stilte als gevolg van corona. Elke deelnemende kunstenaar krijgt twee haiku’s tot zijn/haar beschikking om 2 werkstukken te maken in augustus en september. Eind september/oktober worden alle kunstwerken getoond tijdens een expositie in één van de musea in het Westerkwartier.

Van de foto’s van de kunstwerken maken we kunstkaarten en/of kalenders en/of een boek welke we komend najaar en winter kunnen verkopen in de verschillende musea en galeries die het Westerkwartier rijk is.

Wie?

Kunstenaars die al hebben toegezegd om mee te doen zijn:

Grijpskerk, Johan van der Dong

Enumatil, Trijnie Wubbolt

Sebaldeburen, Trija Fleer-Niks

Grootegast, Zwannie Slagter

Grootegast, Annet Pool

Lucaswolde, Truus Visser

Lutjegast, Eva Oudenampsen

Grootegast, Marijke Koetsier

Garnwerd, Jon Gadellaa

Kunstenaars (bewezen amateurs en professionals) die belangstelling hebben om ook deel te nemen, kunnen contact opnemen met Trija Fleer-Niks (tfleerniks@gmail.com).

Meer informatie?

Neem contact op met Myra Eeken-Hermans via info@brugvrouw.nl

Foto: Fier Westerkwartier