Wim van der Maaten uit Uithuizen schrijft kinderboek tegen ‘ontlezing’

UITHUIZEN – Wim van der Maaten uit Uithuizen heeft een speciaal kinderboek geschreven om ‘ontlezing’ bij kinderen te bestrijden.

Van der Maaten is een gepensioneerd wiskundige die zijn kinderen vaak verhalen vertelde. Van die verhalen heeft hij er 28 samengebracht in één doorlopend verhaal met de titel Het land van Marloes en Pardoes. Met het boek wil Van der Maaten proberen om kinderen weer meer te laten lezen. Het boek is dan ook vooral een lees- en voorleesboek, maar het is ook een kijkboek door de serie handgetekende illustraties.

Het land van Marloes en Pardoes

Pardoes en Marloes zijn broer en zus en hebben een leuke opa. Opa doet met hen altijd spannende dingen. Zo koopt opa op een dag een sterrenkijker. In de avonduren kijken ze met zijn drieën naar de hemel. Al op de eerste avond zien ze een groene planeet. Op die groene planeet wonen twee kinderen die -wonder boven wonder- ook Marloes en Pardoes heten!

Deze Marloes en Pardoes verkennen vanuit hun huisje hun planeet. Eerst verkennen ze hun eigen land: Groenland. Daarna verkennen ze het land aan de andere kant van de bergen: Vlakland. En ten slotte verkennen ze de rest van de planeet. Daarbij beleven ze allerlei avonturen. Het gaat om ‘volwassen’ avonturen, die op een voor kinderen herkenbare manier zijn verwoord.

Foto: Wim van der Maaten