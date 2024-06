winSUMMERfest IV: Groter, leuker en nóg meer plezier!

WINSUM – Het is weer zover! De vierde editie van winSUMMERfest staat voor de deur en belooft groter en leuker te worden dan ooit tevoren. Op zaterdag 13 juli transformeert het pittoreske dorp Winsum van 19.00 tot 01.00 uur in een bruisend festivalterrein met maar liefst 18 bands, diverse proeverijen en een breed scala aan activiteiten. En de entree is wederom gratis!

Dit jaar biedt winSUMMERfest een geweldige line-up met optredens van 18 bands, waaronder AC Berkheimer, Autorijdend Nederland, Colds Dishes, Paracetamøl, Vanity Box, Ultimate Crumpets, Krontjong Devils, Waterbolk, Lewsberg, Library Card, Inside Job, Waterschade, Ter Ziele, Ontaard, Suffering Quota en M.U.G. Van rock tot metal, er is voor ieder wat wils!

Proeverijen en meer

Naast de muzikale optredens zijn er ook twee heerlijke proeverijen. Vin Natuur biedt biologische wijnen aan en Grondel laat bezoekers genieten van hun exclusieve rum uit Adorp. Het gekke duo RalfenatorX en kletsmajoor Roy zal optreden in de oude Pluu.

Samenwerkingen en extra’s

Ook dit jaar werkt winSUMMERfest samen met Tartarus, die de zware metalen in De Pub ’69 programmeren. Rat Race is opnieuw van de partij met hun hardcore shows in de kleine zaal van De Hoogte.

Dank aan sponsoren en vrienden

Een groot festival als winSUMMERfest kan niet zonder de steun van geweldige sponsoren en vrienden. Dank gaat uit naar de kroegen die meedoen: De Gouden Karper, de J&A, de Jolly Cat, De Hoogte, De Pub en nieuwkomer eetcafé Hunsingo. Tevens wordt Het Zotte Kalf bedankt voor het heerlijke bier en de proeverijen.

Speciale dank aan de sponsoren in willekeurige volgorde: Klokje, Puut, Discus, Old Dutch and Friends, Plato, Grondel, Vera, Zeefdruk Atelier Hogeland, Vin Natuur, De Visscherij, Marenland, B&B De Krakende Wagens en Klokje. XO voor Shootmedia, Real Friends en Functioneel Wit.

Extra dank gaat uit naar de club van 50 vrienden van winSUMMERfest, waardoor er meer financiële ruimte is ontstaan. Voor geïnteresseerden: voor €50,- per jaar kan men vriend worden van winSUMMERfest. Aanmelden kan via winsummerfest@gmail.com, waarna een leuke goodie bag op 13 juli klaarligt.

Praktische info

Voor degenen die met de trein komen: de laatste treinen vertrekken vanuit Winsum naar Groningen om 23:38, 00:24 en 01:24 uur. Kom genieten van de IV editie van het tofste gratis festival van Winsum. Tot ziens op winSUMMERfest IV!

Foto: Marc de Krosse (ingezonden)