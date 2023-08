Woodgrain en Kielzog klaar voor 5e editie Woodgrain festival

HOOGEZAND – Op 16 september 2023 vindt in Theater Kielzog in Hoogezand de vijfde editie van de Woodgrain Bluesrocknight plaats. De echte bluesliefhebbers zullen smullen want onder andere de bekende AJ Plug en Groningse Ralph de Jongh staan gepland. Daarnaast zal de band Woodgrain, die bekend staat om covers Joe Bonamassa, zelf op het podium staan en als laatste en zeker niet de minste zal Harp Mitch met Guitar Jakobs het festival compleet maken.

Na wat jaren afwezigheid, vindt ‘eindelijk’ de vijfde editie van de Woodgrain Bluesrocknight plaats in Theater Kielzog te Hoogezand. De laatste editie was in 2019. Het festival, dat wordt georganiseerd door bluesband Woodgrain. is een gezellig festival waar zo’n 400 bluesliefhebbers vrij kunnen rondlopen en kunnen genieten van bands op het grote podium van Theater Kielzog.

Programma

“We merken uit de reacties om ons heen dat mensen ècht wel weer blij zijn dat er weer een vijfde editie komt”, vertelt Ian Bodewes, zanger en gitarist van de band. En ook het programma van dit jaar valt in de smaak. Ze hopen dan ook weer op een grote opkomst. Waar voorgaande jaren gekozen werd voor topartiesten uit het buitenland zoals Danny Bryant (ENG) en Henrik Freischlader (DUI), zal de line-up dit jaar bestaan uit topacts uit Nederland zelf.

AJ Plug

Voor deze vijfde editie heeft de organisatie niemand minder dan AJ Plug weten te strikken. AJ plug is bekend van tv door vele optredens bij het programma Voetbal Inside. Johan Derksen is een groot fan. AJ Plug is één van de beste vrouwelijke blueszangeressen die Nederland rijk is en hun album Killer King is verkozen tot beste blues album van 2021.

Ralph de Jongh

Tweede grote act op het festival van Woodgrain in Ralph de Jongh. Waar Ralph, met een gitaar en zijn klompen, heel goed in zijn eentje een hele zaal kan vermaken op menig festival, zal hij nu met band verschijnen. Wild, enthousiast en soms een beetje gek, het gaat zeker fantastisch optreden worden.

Old-school blues

Ook mag natuurlijk echte old-school blues niet ontbreken op het festival. Om de sfeer erin te houden tussen alle optredens door zullen Harp Mitch en Guitar Jakobs het publiek vermaken met heerlijke oldschool, herkenbare blues uit de jaren 50.

Woodgrain

Uiteraard zal Woodgrain zelf ook laten zien dat ze prima passen tussen bekende hoofdacts. De band, met als sologitarist Marko Heslinga, heeft als uitgangspunt het coveren van Joe Bonamassa, dus fans van Amerikaanse bluesgigant zullen kunnen genieten van een paar geweldige hits.

Geschiedenis

Wat ooit begon in Muziekcafe de Tibbe als een klein feestje, is het festival uitgegroeid tot één van de grootste bluesfestivals van het noorden. Met een paar bevriende bands werd in 2016 het 5-jarig bestaan gevierd van Woodgrain. Ruim 300 bluesliefhebbers konden genieten van een vijftal bands waaronder Left hand Freddy.

Na veel enthousiaste reacties kon een tweede editie niet uitblijven en zo stond het jaar erop weer Muziekcafe de Tibbe bomvol mensen die genoten van vijf acts met o.a. Veldman Brothers en Reverse Cowgirls. Het festival groeide, wat uiteraard goed is, maar er moest gezocht worden naar een andere locatie. Theater Kielzog was de meest logische optie. En zo werden de volgende edities 2018 en 2019 gehouden met ruim 400 mensen die genoten van (buitenlandse) hoofdacts.

Foto: Jan Lenting