Workshops flamenco danseres Leonor Leal in Groningen

GRONINGEN – Flamencodanseres Leonor Leal komt in het kader van de Flamenco Biënnale naar Nederland en geeft op woensdag 10 en donderdag 11 november workshops bij Dance d’Alí aan de Timpweg 3.

Leonor Leal (Jerez de la Frontera, 1980) studeerde af aan het conservatorium en de universiteit van Sevilla op het gebied van moderne en flamencodans en didactiek. Al snel ontdekte ze dat de flamenco haar de grootste artistieke vrijheid bood en besloot ze zich als flamencodanser verder te ontwikkelen bij grote namen als Manolo Marín, Pilar Ortega en de familie Galván. In haar solocarrière ontwikkelde zij zich tot een vernieuwende danseres en choreografe, vol kracht en elegantie. Zij beweegt zich speels op het raakvlak tussen de moderne dans, klassieke Spaanse dans en flamenco.

Flamenco Biënnale Nederland

De Flamenco Biënnale Nederland is een internationaal podiumkunstenfestival met als kloppend hart een van Europa’s oudste kunstvormen, de flamenco. Het signaleert sinds 2006 de nieuwste ontwikkelingen in het genre en biedt een staalkaart van hedendaagse flamencokunst, met voorstellingen en concerten waarin de traditie spannende allianties en kruisbestuivingen aangaat met eigentijdse dans en muziek, jazz, klassiek, barok, oosterse muziek.

Intensieve workshops

De intensieve workshops van Leonor Leal vinden plaats op woensdag 10 en donderdag 11 november in de danslocatie van Dance d’Ali aan de Timpweg in Groningen. Dansers met 3 tot 7 jaar flamencodanservaring kunnen op beide dagen van 18.00 – 19.00 uur de workshop volgen. Voor dansers op (ver)gevorderd niveau geeft Leonor Leal van 19.00 tot 20.15 uur les op beide dagen. Meer informatie en aanmelden via dance-dali.nl.

Divertimento: Leonor Leal danst Vicente Escudero

Ik dans met het hart, hoe irrationeel zijn dictaten ook mogen zijn, want ik geloof dat je in de kunst iets moet vertellen met woorden die geen rimpels hebben (Vicente Escudero, 1892-1980). In deze gedanste lezing duikt danser/choreografe Leonor Leal in de rijke denk- en bewegingswereld van totaalkunstenaar Escudero, die niet alleen flamenco danste, maar ook tekende en erover schreef. Te zien op 9 november in het OBA Theater Amsterdam.

Foto: Leonor Leal