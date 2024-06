Zaterdag 15 juni inloopbijeenkomst ‘Nij Begun’ in Wirdum

WIRDUM – Zaterdag 15 juni is er een inloopbijeenkomst over Nij Begun in Wirdum: iedereen is welkom in het dorpshuis aan de Fromaweg tussen 10.30 uur en 13.30 uur. Er zal gepraat worden over de toekomst van Groningen en Noord-Drenthe en de plannen voor herstel na de gaswinning. Daarnaast is er ‘Open Kerk’ met een gebedsdienst en bijzondere muzikale momenten.

In het dorpshuis is informatie beschikbaar over de stand van zaken rond de maatregelen, die een jaar geleden zijn aangekondigd voor ‘Nij Begun’. Daarbij gaat het om herstel (schade, versterken en gezondheid) en de sociale en economische ontwikkeling in dit gebied. Je kunt elk moment tussen 10.30 en 13.30 uur binnenlopen: koffie, thee en koek staan klaar.

Alle bezoekers kunnen ook meedenken over het verder uitwerken van de isolatieaanpak en wat er nodig is om dit tot een succes te maken. Zaterdag kun je ook over je eigen ideeën en wensen van gedachten wisselen met bestuurders en medewerkers van gemeenten en provincie; maar ook met organisaties, die meer weten over allerlei vormen van schadeherstel.

Er is ook aandacht voor gevoelens en zorgen, die leven bij veel mensen in het aardbevingsgebied. Daarom organiseren Platform Kerk & Aardbeving en Solidair Groningen & Drenthe naast deze bijeenkomst een ‘Open kerk’: daar kun je zaterdag praten met lotgenoten, elkaar bemoedigen en je hart uitstorten bij medewerkers die een luisterend oor bieden.

De ‘Open Kerk’ is aan de Kerkeweg 24 in Wirdum, dat is om de hoek van het dorpshuis. Daar begint om 10 uur een gebedsdienst; georganiseerd vanuit verschillende kerken in de omgeving. Je kunt er mensen van die verschillende kerken ontmoeten en is er ruimte voor gebed en voor gesprekken. Bijvoorbeeld over rol van kerken bij ‘Nij Begun’.

Verder is er ieder uur een muzikaal meditatiemoment, verzorgd door verschillende musici die in uiteenlopende stijlen hun talenten tonen. Om 11 uur speelt Robert Spannenburg uit Wirdum op het orgel; hij is musicoloog met hart voor nieuwe ontwikkelingen. Om 12 uur kun je luisteren naar Anjo van der Ziel, deze oud-punker zingt in ‘t Gronings bij strak gitaarspel. Om 13 uur wordt het muzikale deel afgesloten door Harmen Trimp uit Groningen stad; hij speelt o.a. bij ‘de Thomas’ in Amsterdam, maar is nu te horen tijdens de Open Kerk. Deze muzikale presentaties zijn alleen al de moeite waard om zaterdag naar Wirdum te komen!

Foto: Hardscarf/Wikimedia Commons (ingezonden)