Zeefdrukken op stof en andere eendaagse workshops

GRONINGEN – Op 27 maart is zondag even niet meer de saaiste dag van de week, want dan kun je je een hele dag onderdompelen in creatieve workshops bij VRIJDAG.

Houd je van mode, textiel en duurzaamheid? Leer dan hoe je kleding maakt, vermaakt en hergebruikt zonder dat je ook maar een stukje stof verspilt. Of tover je een verfblik om tot échte fotocamera? Dit en nog veel meer kan tijdens de eendaagse workshops voor jong en oud onder begeleiding van professionele kunstenaar-docenten. Doe mee en ontdek hoe leuk het is om creatief aan de slag te gaan!

Eendaagse workshops

Iedereen kan meedoen aan kunst en cultuur, dat is de missie van VRIJDAG. Het huis van de amateurkunst in Groningen organiseert daarom regelmatig workshops voor alle leeftijden en elk niveau. “Op die manier kun je kennismaken met de beeldende kunst cursussen bij VRIJDAG en onze kunstenaar-docenten”, vertelt programmeur Mieke Fokkinga. “Wil je creatief aan de slag? Maar heb je geen tijd voor een wekelijkse cursus? Dan zijn onze workshops ideaal voor jou. Met of zonder ervaring, met meer of minder talent: iedereen kan meedoen!”

Je eigen kunstwerk maken

“Tijdens de workshops leer je iets nieuws of verdiep je je in een bepaalde techniek”, legt Mieke uit. “Bijvoorbeeld zeefdrukken op stof en technieken voor schilderen, borduren en fotograferen. En de docent helpt natuurlijk met alle technische uitdagingen die daarbij komen kijken. Zo loop je aan het eind van de middag met een heus kunstwerk de deur weer uit! Bovendien kun je een dag lang sfeer proeven in de ateliers en werkplaatsen aan de Walstraat 34.” Meedoen? Meld je aan via bijvrijdag.nl/kort. Maar wees snel, want er geldt een maximaal aantal deelnemers.

Workshops

Op zondag 27 maart heb je de keus uit de volgende workshops:

Textiel: Zeefdrukken op stof , door Willemijn Overmars (10.00-15.30u)

Druk je eigen ontwerp op een tas, T-shirt of andere kleding. Van alles is mogelijk!

, door Willemijn Overmars (10.00-15.30u) Druk je eigen ontwerp op een tas, T-shirt of andere kleding. Van alles is mogelijk! Schilderen: Landschap zonder kwast , door Renze Dijkema (10.00-15.30u)

Leer hoe je verf tot de perfecte kleuren mengt én hoe je schildert met een paletmesje.

, door Renze Dijkema (10.00-15.30u) Leer hoe je verf tot de perfecte kleuren mengt én hoe je schildert met een paletmesje. Fashion: Up-, re- or downcycle in one day , door Amber Witte (10.00-15.30u)

Houd je van kleding én duurzaamheid? Kom ontwerpen, vermaken en hergebruiken!

, door Amber Witte (10.00-15.30u) Houd je van kleding én duurzaamheid? Kom ontwerpen, vermaken en hergebruiken! Klei & gips: Maak je eigen medaille (5-8 jr) , door Willem van Landeghem (13.00-16.00u)

Wie verdient er volgens jou een medaille, en waarvoor? Of maak je er een voor jezelf?

, door Willem van Landeghem (13.00-16.00u) Wie verdient er volgens jou een medaille, en waarvoor? Of maak je er een voor jezelf? Maak jouw eigen pinhole camera! (8-12 jr), door Arjan Verschoor (13.00-16.00u)

Bouw een verfblik om tot echte fotocamera en ga vervolgens fotograferen.

En op zondag 9 april kun je kiezen voor de volgende workshop:

Edelsmeden & Emailleren, door Ans van Diepen (10.00-15.30u)

Maak van elk sieraad een draagbaar kunstwerk.

Foto: VRIJDAG