‘Aantal achterstallige betalingen gestegen met 75 procent’

GRONINGEN – Het aantal achterstallige betalingen is tijdens de coronacrisis met 75 procent gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van kredietverzekeraar Atradius.

De maatregelen om het coronavirus in te dammen hebben inmiddels een zichtbare weerslag gevonden op de economie. Hoewel het aantal failissementen op het laagste punt in twintig jaar staat, maken meer en meer bedrijven zich zorgen over hun financiële situatie. Verzekeraar Atradius onderzocht eind vorig jaar de betalingsmoraal van meer dan 2.600 bedrijven uit dertien West-Europese landen en kwam tot de conclusie dat het aantal achterstallige betalingen sinds de coronacrisis flink is toegenomen.

56 procent van facturen achterstallig

Uit het onderzoek blijkt dat sinds de aanvang van de coronacrisis 56 procent van de facturen bij bedrijven achterstallig is. Dat komt neer op een stijging van 75 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Nederland scoort van alle Europese landen het hoogst met betrekking tot het aantal dagen dat een vordering gemiddeld uitstaat.

Maar ondanks deze stijging is bijna de helft van alle Nederlandse bedrijven bereid om de betalingstermijn te verlengen. Dat houdt in dat het langer duurt voordat er eventueel een incassobureau wordt ingeschakeld.

Zorgen om onvoldoende cashflow

Als gevolg van de verslechterde betalingsmoraal hebben bedrijven ook zelf betalingen moeten uitstellen. Bijna veertig procent van de Nederlandse bedrijven stelde betalingen aan eigen leveranciers uit, zo’n dertig procent van hen moest aanvullende financiering aanvragen en/of voelde zich gedwongen om medewerkers te ontslaan. Hiermee hopen de bedrijven volgens Atradius hun concurrentievermogen te vergroten en de verkoop te stimuleren. Bijna de helft van alle bedrijven zegt dat de winstgevendheid en het behoud van voldoende cashflow de grootste uitdaging wordt voor dit jaar.

Toch optimistisch over 2021

Ondanks de ingrijpende maatregelen die bedrijven moeten nemen, is het merendeel van hen optimistisch voor 2021. Bijna de helft van alle Nederlandse bedrijven verwacht dat de kredietwaardigheid van klanten dit jaar zal verbeteren. En maar liefst 67 procent denkt dat de economie in ons land zich zal herstellen. Dat ondernemersvertrouwen is waarschijnlijk mede te danken aan de steunmaatregelen vanuit de overheid. Hoewel deze per land verschillen, hebben nagenoeg alle overheden steunprogramma’s voor het bedrijfsleven ingevoerd. Deze steun zal voor veel bedrijven van vitaal belang zijn, denkt Atradius.

Foto: Scott Graham/Unsplash