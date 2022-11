Aantal faillisementen in provincie Groningen fors gestegen

PROVINCIE – In de maand september van dit jaar zijn er in de provincie Groningen 11 bedrijven failliet verklaard. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

Op de website van het CBS valt te lezen dat er in september fors meer bedrijven en instellingen uit de provincie failliet verklaard ten opzichte van de maanden daarvoor. Waar er in april 2022 slechts één bedrijf failliet was gegaan, in mei 4, in juni 3, in juli 4 en in augustus 7 (voorlopig), is dit aantal in september voorlopig opgelopen naar maar liefst 11 bedrijven en instellingen. Bedrijven die zelf zijn gestopt zijn daarbij niet meegenomen, evenals natuurlijke personen met eenmanszaak.

Faillissement Damco (Aldel)

Een bekend voorbeeld van een recent faillissement in Groningen is de sluiting van aluminiumsmelter Damco (Aldel). Het bedrijf had vanwege de hoge energieprijzen de productie stilgelegd, maar bleek niet veel later de deuren definitief te moeten sluiten. Hoewel het faillissement van Aldel niet is meegenomen in de cijfers van de maand september, laat het wel zien dat bedrijven door de torenhoge inflatie in een lastig parket zitten met mogelijk een faillissement tot gevolg.

Wat is een faillissement?

Een faillissement is een staat waarin de rechter een bedrijf kan verklaren dat heeft opgehouden te betalen. Het vermogen en de inkomsten van dit bedrijf of de instelling (de schuldenaar) worden dan ingenomen om de schulden af te lossen. Dat gebeurt via deurwaarders, zoals De Voordeligste Deurwaarder. Zo’n deurwaarder heeft wettelijke bevoegdheden om een betaling af te dwingen en zorgt er dus voor dat schuldeisers het geld krijgen waar zij volgens de rechter recht op hebben.

Een faillissement kan uitgesproken worden op verzoek van de schuldenaar zelf, een schuldeiser of het Openbaar Ministerie (OM). Nadat het vermogen en de inkomsten aan de schuldeiser(s) zijn uitgekeerd, wordt het faillissement beëindigd. Maar omdat restschulden opeisbaar blijven, is de schuldenaar vaak niet schuldenvrij. Het failliet verklaren van een bedrijf of instelling op verzoek van een schuldeiser kan overigens alleen gebeuren als er ook sprake is van een schuld aan een andere schuldeiser.

Cijfers andere provincies

Ten opzichte van andere provincies is het aantal faillisementen in Groningen in de maand september niet uitzonderlijk hoog. Hoewel er in de provincie Groningen meer faillisementen zijn uitgesproken dan in dezelfde maand in Friesland (1), Drenthe (3), Zeeland (5), Flevoland (8), Limburg (8) en Overijssel (9), zijn er aanzienlijk meer faillissementen in de provincies Utrecht (18), Noord-Brabant (20), Gelderland (25), Noord-Holland (27) en Zuid-Holland (28).

Foto: fancycrave1/Pixabay