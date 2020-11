‘Aantal private lease auto’s groeit met bijna 26 procent in 2019’

GRONINGEN – Het aantal private lease auto’s in Nederland groeide vorig jaar met 25,6 procent. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA).

De branchevereniging constateert dat de markt voor private lease in Nederland flink is gegroeid. Het aantal personenauto’s dat vorig jaar als private lease op kenteken kwam steeg naar 188.000 en het totaal aantal lease auto’s, personenauto’s en bestelwagens, nam toe met 12,8 procent. Dat zijn meer dan 1,1 miljoen lease auto’s op een totaal van 9,5 miljoen auto’s dat momenteel in Nederland rondrijdt.

Nieuwe vorm van mobiliteit

Maar wat is private lease precies? Simpel gezegd kun je bij private lease voor een vast bedrag per maand 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikken over een nieuwe auto. Consumenten hoeven bij private lease dus niet eerst te sparen of een lening af te sluiten, maar kunnen direct een auto kiezen via websites als xleasy.nl. En ondanks de flexibiliteit is een lease auto in sommige gevallen zelfs goedkoper dan een nieuwe auto.



Private lease blijft groeien

De overheid heeft bovendien als doelstelling om de consument te stimuleren elektrisch te gaan rijden. Dit zal de beweging van bezit naar gebruik volgens de NVA alleen maar doen toenemen, waardoor private lease nog verder zal doorgroeien. Elektrische auto’s zijn namelijk veel duurder in aanschaf dan traditionele auto’s en de consument ervaart investeren in een nieuwe technologie met een accu nog steeds als een risico.

Renate Hemerik, voorzitter van de NVA, noemt private lease voor veel consumenten daarom ‘een goede oplossing’. “Investeren is niet nodig en ze hoeven geen risico’s te nemen voor wat betreft de auto en de levensduur van de accu”, schrijft Hemerik in een persbericht. “Bovendien wordt de consument geadviseerd en ontzorgd over het laden, de aanschaf van een laadpaal en een laadpas.”

Groener, zuiniger, slimmer én veiliger

Volgens Hemerik staat de autoleasesector er dus goed voor. “Er is veel groei in alle segmenten en de sector bereidt zich voor op een volgende stap in ontwikkeling naar bredere mobiliteit. Waar onze sector goed is voor meer dan 50% van alle nieuw verkoop in Nederland, zijn we een belangrijke schakel naar een groener, zuiniger, slimmer én veiliger Nederlands wagenpark.”

Foto: Nick van der Ende/Unsplash