Belasting op energie in 2022 gemiddeld 20 euro duurder

GRONINGEN – In de Miljoenennota 2022 is bekendgemaakt dat de belasting op de energierekening van volgend jaar waarschijnlijk gemiddeld 20 euro duurder zal gaan worden. Dat meldt de onafhankelijke energievergelijker Gaslicht.com op haar website.

Huishoudens krijgen in 2022 een fors hogere energierekening gepresenteerd. Dat de prijsstijging van gas en stroom wordt doorberekend naar de consument komt wellicht niet als een verrassing, maar het is wel de zoveelste tegenslag voor mensen die het financieel gezien wat minder breed hebben. Vooral gezinnen en alleenstaanden die grotendeels nog van het gas afhankelijk zijn, zullen waarschijnlijk de meeste moeite hebben met de nieuwe energierekening. En daarbij bestaat er een aanzienlijke kans dat we volgend jaar meer thuis zullen zijn in verband met de coronamaatregelen en dus meer gebruik moeten maken van gas en elektriciteit.

Hogere energierekening

Voor elk huishouden zal de rekening volgend jaar hoger worden. Huishoudens die uit één persoon bestaan gaan in 2022 jaar zo’n zestien euro meer betalen voor energie en voor huishoudens van 5 personen is dit zelfs 24 euro meer dan in 2021. Daarbij betaalt ieder huishouden nog 774,67 euro aan overheidsheffingen. Dit bedrag in combinatie met de stijging in energiebelasting is een flinke som die niet iedereen zomaar kan betalen. Energieprijzen vergelijken om zo goedkoop mogelijk in gas en stroom te voorzien lijkt daarom geen onverstandig idee. Want wie er op dat gebied al op de gas- en stroomkosten kan besparen, heeft de eerste winst al binnen.

De rol van de overheid

Wanneer op dit moment een nieuw energiecontract wordt afgesloten, zijn de kosten voor de levering van gas en stroom al dubbel zo hoog ten opzichte van vorig jaar. En daar overheen komen ook nog de overheidsheffingen en energiebelasting. Echter is er in tegenstelling tot een stijging van 4,2% per m3 gas wel een daling te zien in de energiebelasting voor stroomkosten. De energiebelasting op stroom daalt namelijk met 2,6% per kWh. Toch gaat het over de hele linie om een explosieve prijsstijging. Daarom wordt er in landen om ons heen soms ingegrepen door de overheden, maar in Nederland is dat (nog) niet het geval.

Koopkracht achteruit

Om er nog een schepje bovenop te doen stijgen niet alleen de energiekosten, maar daalt ook de koopkracht van huishoudens in 2022. Tot nu toe werd een stijging in de energierekening vaak in balans gehouden met een stijging in koopkracht, maar dat is volgend jaar niet het geval. Over het algemeen wordt het voor een huishouden dus steeds lastiger om alle rekening te betalen. Gaslicht.com roept daarom op om iets aan de btw te doen. “Verlaag tijdelijk de belastingen op energie en zorg dat de energierekening voor iedereen betaalbaar blijft”, stelt directeur Ben Woldring voor.

Foto: Bru-nO/Pixabay