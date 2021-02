Beleggen voor beginners: zo leer je slim beleggen

GRONINGEN – Beleggen kan een relatief makkelijke manier zijn om meer spaargeld op te bouwen. Toch durven veel mensen vaak niet te starten met beleggen. Er is namelijk veel waar je rekening mee moet houden en je kunt het bedrag dat je belegt bovendien volledig kwijtraken. Durf je de stap toch te wagen? Houd dan in ieder geval rekening met de volgende beginnerslessen.

Is beleggen iets voor jou?

Voordat je start met beleggen is het goed om helder te hebben of het wel echt iets voor jou is. De meeste grote banken bieden op hun websites een simpele test aan waarmee je aan de hand van vraagstukken kunt zien of beleggen bij jou past. Is de uitkomst van deze test positief? Dan zou dit erop kunnen wijzen dat beleggen iets voor je is, maar spring niet gelijk in het diepe en start voorzichtig.

Start met kleine bedragen

Er wordt vaak (en terecht) gesteld dat je alleen moet beleggen met centen die je kunt missen. Want stel dat je een verkeerde keuze maakt en je al het geïnvesteerde geld kwijtraakt, kun je dan nog wel de rekeningen betalen? Is je opgebouwde buffer dan nog groot genoeg en zul je er geen slapeloze nachten door te krijgen? Als het antwoord op deze vragen ‘ja’ is, weet je dat je dat het gekozen geldbedrag niet te groot is om mee te beleggen.

Wat is de beste manier?

Als je wilt leren beleggen kost dat hoe dan ook tijd, zeker als je bedenkt dat er enorm veel verschillende manieren van beleggen zijn. Laat je het aan een professioneel over of ga je zelf de beurs op? Schakel je een expert in voor advies of wil je het liever echt helemaal zelf doen? Lees je goed in en denk goed na welke vorm het beste bij jou past. Dat kan op verschillende websites, zoals Slimlerenbeleggen.nl, het AFM of bij je bank. Het is aan te raden om meerdere experts te benaderen voordat je de eerste stap zet.

Kies één soort belegging

Als beginner kun je beter niet te veel ballen hoog willen houden en is de keuze voor één soort belegging doorgaans het beste. Ga óf voor een aandeel in een onderneming, voor een obligatie, een beleggingsfonds óf voor het beleggen in vastgoed. Maar let op dat je dat niet allemaal tegelijkertijd wil doen, begin dus bij het begin. Heb je de fijne kneepjes van het vak op een gegeven moment door? Dan kun je later altijd nog over een tweede beleggingsvorm nadenken.

Verdiep je goed

Wanneer blijkt dat het aankopen van aandelen of obligaties in een bedrijf voor jou de beste vorm van beleggen is, is het van belang dat je je verdiept in het desbetreffende bedrijf. Pluis bijvoorbeeld de jaarverslagen uit (bedrijven zijn verplicht deze openbaar te maken), onderzoek hoe het bedrijf in het nieuws komt en maak pas een beslissing wanneer je het bedrijf echt denkt te kennen. Pas als je het bedrijf door en door kent, weet je hoe ze ervoor staan en wat de verwachtingen zijn. Op basis daarvan kun je een meer overwogen beslissing maken.

Lange termijn

Als laatste is het belangrijk om na te denken over de tijdspanne van het beleggen. Wil je op korte termijn extra geld voor de aankoop van een huis, auto of vakantie? Dan is beleggen op dit moment waarschijnlijk niks voor jou. Een belegger weet namelijk dat een investering vooral op de lange termijn geld oplevert en dat het soms jaren kan duren voordat winst überhaupt mogelijk is. Duurt dit voor jou te lang? Dan kun je beter kijken naar andere manieren van extra geld verdienen, zoals een bijbaan of side hustle.

Foto: nattanan23/Pixabay