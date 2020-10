Bespaar maandelijks door je lening over te sluiten

GRONINGEN – Veel Nederlandse huishoudens kampen met een sterk teruggelopen spaarrekening, waarbij de kosten maandelijks gewoon op blijven lopen.

Juist in deze tijd is het goed om eens goed gekeken moet worden naar de uitgaven en waar er mogelijkheden liggen om te besparen. Door maandelijks te besparen, dus minder uit te hoeven geven aan bepaalde vaste lasten, houd je meer over voor op de spaarrekening of om ergens anders aan uit te kunnen geven. Maar hoe bespaar je op verschillende leningen en kredieten?

Verschillende leningen bij uiteenlopende aanbieders

Wanneer je door de jaren heen verschillende leningen afgesloten hebt bij meerdere aanbieders en daarnaast ook nog een kredieten open hebt staan, dan zie je al snel dat er uiteenlopende kosten gerekend worden. Niet alleen administratiekosten, maar ook verschillende rentetarieven.

Enerzijds heeft dit te maken met het moment van afsluiten van de lening, anderzijds heeft het uiteraard ook te maken met de rentes die de aanbieder zelf hanteert.

De kans is groot dat je situatie op dit moment veranderd is. Hetzelfde geldt voor de financiële markt. De rentes staan historisch laag waardoor veel kredietaanbieders veelal lagere rente percentages aanbieden dan een paar jaar geleden. Grote kans dat je daar niet van op de hoogte bent of dat je in de veronderstelling bent dat je de lening niet kunt wijzigen.

Een lening kan altijd aangepast worden. Daarom is een bestaande lening oversluiten een prima manier om te besparen op de kosten. Heb je meerdere leningen die je allemaal onder kunt brengen in één nieuwe lening, dan is het effect nog vele malen groter. Niet alleen omdat je maandelijks één rekening en één overzicht krijgt, maar vooral omdat de rente zeer waarschijnlijk veel lager uitvalt. Dat betekent dat het oversluiten van een bestaande lening zowel geld als tijd bespaart.

Bespaar ik altijd geld als ik een lening oversluit?

Of je geld bespaart door over te sluiten, dat is afhankelijk van de huidige voorwaarden en rentetarieven op je lopende leningen. Aangezien de meeste leningen voor 2018 afgesloten zijn en de rentes sindsdien aanzienlijk milder zijn, is de kans groot dat je een flinke maandelijkse besparing kunt verwachten wanneer je oversluit.

Op die manier houd je maandelijks meer geld over. Handig om de spaarrekening weer te spekken, of om alvast een vakantie te plannen voor volgende jaar.

Foto: nattanan23/Pixabay