‘Bordspellen enorm populair tijdens coronaperiode’

GRONINGEN – De avondklok is alweer een tijdje van tafel, maar wat nog wel op tafel blijft zijn de gezelschapsspellen. Deze blijven onverminderd populair. Dat blijkt uit verkoopcijfers van de Nederlandse spelontwikkelaar Identity Games.

Tijdens de lockdowns en aangescherpte coronamaatregelen, konden we weinig anders doen dan vermaak te zoeken in en om het eigen huis. We gingen massaal klussen en streamen, maar na de zoveelste serie willen we blijkbaar toch iets anders dan de zoveelste Netflix-avond. Met een groepje sporten was een tijd lang niet of nauwelijks mogelijk, dus voor gezelligheid en ontspanning kwamen de bordspellen weer uit de kast. Maar wat waren ook alweer de spelregels? Meer informatie op spelregels.eu.

Nieuw of tweedehands?

Velen van ons hebben nog verschillende gezelschapsspellen in de kast of op zolder liggen die voornamelijk tijdens vakanties weer worden afgestoft. Maar wie lange tijd geen bordspellen meer heeft gespeeld, herkent zich vaak wel in de situatie waarin de spelregels niet meer te vinden zijn. Hetzelfde geldt voor gebruikte bordspellen die te koop worden aangeboden via sites als Marktplaats. Het is altijd maar de vraag of de spelregels erbij zitten en of het spel of de puzzel überhaupt nog helemaal compleet is.

Grote hernieuwde interesse

Toch weerhield dat ons er niet van om hernieuwd kennis te maken met traditionele bordspellen. En wie geen spel meer in huis had, kon via de vele webwinkels simpel een nieuw spelletje kopen. Volgens Identity Games steeg de wereldwijde verkoop van gezelschapsspellen vorig jaar met 69 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Het bedrijf zelf zag online een geweldige groei van 38 procent via Bol.com en een totale omzetstijging van 20 procent ten opzichte van vorig jaar. En in de afgelopen maanden steeg de omzet maar liefst met 50 procent.

Educatieve spellen en puzzels

Identity Games zag tijdens de eerste lockdown meer belangstelling voor educatieve spellen, mede door de tijdelijke schoolsluitingen. Maar ook het leggen van puzzels bleek tijdens de coronaperiode erg populair. Bij cartonnagefabriek Hubregtse Group in Almelo worden sinds de coronacrisis vier keer zoveel puzzels gemaakt. En was de leeftijd van puzzelaars voorheen voornamelijk 60-plus, is dat nu gezakt naar 40-plus, zo laat het bedrijf weten. De vraag naar puzzels is inmiddels zo hoog, dat Hubregtse de vraag nauwelijks meer aan kan. Maar of de vraag naar puzzels en de traditionele gezelschapsspellen ook na corona blijft aanhouden valt nog te bezien.

Foto: FotoRieth/Pixabay