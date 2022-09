Centrale banken verhogen goud inkoop vanwege inflatie

GRONINGEN – Centrale banken van over de hele wereld zijn de afgelopen jaren onverminderd doorgegaan met het inkopen van goud. Dat valt op te maken uit de balansen van de centrale banken. Het goud wordt vooral aangehouden als reserve en is van oudsher een vertrouwensanker.

In 2018 en 2019 bereikte de goud inkoop van centrale banken een hoogtepunt, maar ook dit jaar investeren veel centrale banken nog altijd fors in fysiek goud, zo ook De Nederlandsche Bank (DNB). De voornaamste reden is dat het edelmetaal voor een economische zekerheid om kapitaalkrachtige reserves op te bouwen ten tijde van financiële onzekerheid. Volgens de laatste cijfers heeft DNB op eind 2019 ruim 600 ton goud in bezit, omgerekend zo’n 26,7 miljard euro.

Vertrouwensanker

Munten en bankbiljetten worden vandaag de dag gemaakt van goedkoop materiaal. Dat was vroeger niet het geval. Toen werden munten gemaakt van edelmetalen, zoals goud en zilver. Wie vandaag de dag bijvoorbeeld goud of zilver verkopen wil, krijgt er altijd een bepaalde waarde voor terug. Deze edelmetalen zijn met andere woorden waardevast. En dat is de reden waarom goud de rol als vertrouwensanker heeft gekregen en nooit heeft verloren.

Goudvoorraad

Het goud van Nederland ligt op diverse locaties opgeslagen. Een deel is te vinden in Nederland, maar het meeste ligt in andere landen, zoals de Verenigde Staten (VS), het Verenigd Koninkrijk (VK) en Canada. In de Nederlandse klus liggen maar liefst 15.000 baren goud, wat 31 procent is van de totale goudvoorraad van DNB. Een andere 31 procent ligt in de kluizen van de Amerikaanse centrale bank in New York, beter bekend als de Federal Reserve Bank (FED).

De overige 38 procent van de goudbaren ligt in kluizen in van de Canadese centrale bank in Ottawa en de Engelse centrale bank in Londen. Het Nederlandse goud lag tot 2020 in de goudkluis van DNB in Amsterdam. Maar omdat dit kantoor vernieuwd werd, is besloten om de voorraad te verplaatsen naar de nieuw te bouwen locatie in Zeist. De nieuwe locatie -het DNB Cashcentrum- is naar verwachting klaar in 2023. Tot die tijd wordt het goud tijdelijk in Haarlem bewaard.

Centrale banken

Ook andere centrale banken hebben naar verluid veel goud op hun balansen staan, al valt dat niet altijd volledig te controleren. De goudvoorraad van de Amerikaanse Federal Reserve (FED) is bijvoorbeeld al in geen jaren meer geverifieerd door een externe partij en de balansen van de Russische en Chinese bank zijn vermoedelijk niet helemaal openbaar. Maar hoewel de exacte getallen in sommige gevallen niet helemaal duidelijk zijn, is de reden van het aanhouden van goud dat wel: het bieden van een vertrouwensanker in tijden van financiële onzekerheid.

Foto: oberaichwald/Pixabay