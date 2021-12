Coolblue opent in Groningen en zoekt 10 nieuwe medewerkers

GRONINGEN – Coolblue opent begin volgend jaar een nieuwe winkel aan het Sontplein in Groningen. In de nieuwe winkel kunnen klanten meer dan 1.000 producten zelf ervaren. Voor in de winkel is het e-commercebedrijf nog op zoek naar 10 extra collega’s.

Begin volgend jaar opent Coolblue een nieuwe winkel in Groningen, op de Roskildeweg 25 aan het Sontplein. De huidige Coolblue-winkel op Het Hout 145 verhuist met de opening naar de nieuwe locatie die bijna 3 keer zo groot is. Op een oppervlakte van ruim 2.000 m2 kunnen klanten meer dan 1.000 producten uitproberen.

Pieter Zwart, Beginbaas bij Coolblue: “Met onze nieuwe, grotere winkel in Groningen willen we nog meer klanten blij maken. We weten dat ze vaak al een idee hebben welk product ze willen, maar ze willen het graag nog zelf ervaren. Wanneer je op zoek bent naar een tv, dan wil je die eerst zelf zien. Zoek je een draadloze speaker, dan wil je even horen hoe die écht klinkt. Binnenkort kan dit ook in onze nieuwe winkel aan het Sontplein.”

Naast het zelf uitproberen van producten, kunnen klanten zich in de nieuwe Coolblue-winkel laten adviseren door verschillende productspecialisten. Daarnaast kunnen ze er terecht voor reparaties en het ophalen van bestellingen.

Nieuwe collega’s

Alle 50 Coolblue’ers die in de huidige Groningse winkel werken, verhuizen mee naar de nieuwe locatie. Voor de uitbreiding is het e-commercebedrijf nog op zoek naar ruim 10 extra collega’s, waaronder een winkelmedewerkers, magazijnmedewerkers en reparateurs. Wie ervan houdt om klanten te verwonderen, kan solliciteren via werkenbijcoolblue.nl .

Pakketjes bezorgen per fiets

In en rondom de stad worden bestellingen al met de fiets bezorgd door de eigen bezorgservice CoolblueFietst. Begin volgend jaar wordt de winkel op het Sontplein de nieuwe uitvalsbasis voor het bezorgen van deze bestellingen per fiets.

Over Coolblue

Coolblue is het meest klantgerichte bedrijf van Nederland, België en Duitsland (Net Promoter Score van 68). De online retailer heeft een eigen infrastructuur met eigen klantenservice, eigen bezorging, eigen installatie, eigen reparatie én eigen fysieke winkels. In 2020 behaalde Coolblue een omzet van 2 miljard euro.

Foto: Coolblue