De Bitcoin prijs is weer enorm gestegen

GRONINGEN – Enorme koersstijging in waarde van één van de meest bekende cryptovaluta, Bitcoin. Afgelopen maand is de waarde van de digitale munt immens gestegen, maar liefst 32 procent ten opzichte van de eerste dag van de vorige maand.

Op de lijst van wereldwijde valuta’s staat Bitcoin momenteel op plek 12, zonder goud en zilver mee te tellen staat Bitcoin zelfs op nummer 10. Dit geeft nog maar eens aan hoeveel vertrouwen er is in de digitale valuta. In de voorgaande maanden is de marktwaarde van Bitcoin in zijn totaliteit gegroeid van $190 miljard naar $280 miljard. Door deze sterke ontwikkeling zijn veel grote multinationals voorbij gesteven.

Cryptovaluta vs. oude systeem

Dat Bitcoin hard geld genoemd wordt kunnen we bevestigen doordat het oude systeem steeds losser wordt. De bruikbaarheid van de valuta wordt flink uitgebreid en hiernaast ontwikkelen zich nog meer volwassen marktsignalen. Dat meer en meer mensen zich concentreren op Bitcoin kopen zorgt voor een prijsstijging van de Bitcoin koers.

Uiteindelijk laat de koers, als meest belangrijke graadmeter, zien hoeveel vertrouwen er is. Mede dankzij deze ontwikkelingen wordt het eenvoudiger om te concurreren met fiat valuta zoals de euro of de dollar.

Spreiden blijft cruciaal

Voor veel grote investeerders bestaat hun portfolio uit een relatief klein percentage Bitcoin. Zij behandelen de digitale munt als een soort verzekering op de breedte van het financiële systeem. Wanneer Bitcoin daadwerkelijk zo gaat groeien als op dit moment veel wordt beweerd, dan kan de winst oplopen. Mocht de digitale valuta toch instorten, betreft het voor hun maar een klein verlies van enkele procenten.

Alles staat of valt uiteindelijk met het vertrouwen in deze munt, als ook de mega investeerders volop zullen instappen kan dit, zoals gewend van Bitcoin, een flinke stijging van de koers betekenen. Zo heeft PayPal onlangs bevestigd dat zij officieel via het platform 5 verschillende crypto’s zullen verkopen. Ook zijn er verschillende grote beursgenoteerde bedrijven, zoals Square en MicroStrategy, die flink in Bitcoin geïnvesteerd hebben.

