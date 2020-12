De voordelen van een instant koffieautomaat voor bedrijven

GRONINGEN – Snel en eenvoudig een lekkere kop koffie op het werk? Een instant koffiemachine biedt uitkomst. In dit artikel lees je de voordelen van zo’n machine.

Heel vroeger was instantkoffie iets dat je alleen op de camping dronk, maar tussen toen en nu is er veel veranderd. De instantkoffie van tegenwoordig kun je eigenlijk niet meer met dat van vroeger worden vergeleken, want gevriesdroogde koffie is vandaag de dag namelijk een aromatische koffie van hoge kwaliteit. Met een instant koffieautomaat kun je dus razendsnel van een heerlijke kop koffie, cappuccino óf Wiener Melange genieten. En bovendien met hetzelfde gemak!

Weinig onderhoud

Het grootste gemak van een instant koffieapparaat op kantoor zit hem misschien wel in het onderhoud. Instant koffieautomaten vereisen namelijk erg weinig onderhoud, zodat je er nauwelijks omkijken naar hebt. Het advies is om het apparaat slechts één keer per dag te spoelen en de mixkom schoon te maken. Bovendien hoef je nooit de afvalbak te legen, want instantkoffie produceert namelijk geen residu. De koffie hoeft alleen maar te worden opgelost in heet water.

Hoge zetsnelheid

Waar instantkoffie bekend om staat, zit eigenlijk al verpakt in de naam: instant-koffie. De koffie wordt namelijk met een zetsnelheid van zo’n 8 seconden gezet. Zo heb je je verse koffie in een oogwenk en hoef je dus nooit meer te wachten bij de koffieautomaat. Dit maakt de keuze voor instant koffiemachines voor bedrijven en bijvoorbeeld kantines erg aantrekkelijk. In de sport- en recreatiebranche, bouw, school of zorg heeft men meestal op hetzelfde moment koffiepauze. En met een instant koffiemachine kun je iedereen in korte tijd bedienen.

Voordelige keuze

En last but not least is een instant koffiemachine ook financieel aantrekkelijk. Niet alleen is een instant koffieautomaat namelijk goedkoop in de aanschaf, je hebt ook zeer weinig kosten door het geringe onderhoud aan het apparaat. En voor de instantkoffie zelf heb je tevens de keuze uit verschillende prijsklassen die passen bij jouw budget. Bovendien haal je als werkgever ook voordeel uit de hoge zettijd. Medewerkers wachten daardoor minder lang op hun koffie en kunnen meer van hun werktijd productief besteden.

Foto: Andrea Piacquadio/Pexels