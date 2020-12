De voordelen van het inschakelen van een incassobureau

GRONINGEN – Als ondernemer is er weinig vervelender dan invoices die niet betaald worden. Je hebt de services of producten geleverd en netjes de klant de rekening gepresenteerd… en dan volgt er radiostilte. Uiteraard kan dit een foutje zijn – het zou niet de eerste keer zijn dat een rekening verloren gaat! – maar vaker dan niet is dit gewoon een klant die niet wil betalen. In dit geval is het een goed idee om een incassobureau in te schakelen. In dit artikel bespreken we welke voordelen het je brengt als je kiest om in zee te gaan met een incassobureau.

Jij kunt je focussen op je werkzaamheden

Het is misschien niet de meest voor de hand liggende reden, maar openstaande rekeningen zelf proberen te innen, is een tijdrovend werkje. Je moet keer op keer je klant aanmaningen sturen én bijhouden wanneer en hoe je de klant hebt gecontacteerd; mocht je dit ooit moeten aantonen in de rechtbank. Als ondernemer is dit best zonde van je tijd; je hebt immers betere dingen te doen! Bovendien zijn deze belletjes en e-mails reminders waar je stress van kunt krijgen. Als je deze werkzaamheden bij een incassobureau legt, dan hoef je je daar ook geen zorgen meer over te maken. Nog iets dat je van je to do-lijst kunt schrappen!

Een incassobureau heeft meer informatie

Soms kan het gebeuren dat je een klant wil bereiken, maar je geen gehoor krijgt op de contactopties die jij hebt. Wie weet krijg je steeds de voicemail van de klant of bouncen al je e-mails. Gelukkig heeft een incassobureau meer opties. Zij kunnen ingewikkelde BV-structuren ontwarren en databases gebruiken om contactinformatie van debiteurs te vinden.

Een incassobureau kent de spelregels

Een incassobureau inschakelen heeft nog een belangrijk voordeel: ze kennen de wettelijke regels rondom vorderingen innen. Als je nog nooit een debiteur gedagvaard hebt, dan kan dit een heus werkje zijn. Je incassobureau doet dit echter dagelijks: ze weten wanneer ze kunnen overgaan op een gerechtelijke procedure en hoe ze een debiteur zo ver kunnen krijgen om te betalen. Zo kan een incassobureau bijvoorbeeld de holding en de eigenaar boven een BV dagvaarden om ervoor te zorgen dat de BV een rekening betaalt. En natuurlijk is het voor een debiteur indrukwekkender als een incassobureau hun achterna zit dan als je als klant af en toe belt.

No cure, no pay

En wist je dat veel incassobureaus volgens het ‘no cure, no pay’-principe werken? Dit houdt in dat je slechts hoeft te betalen als het incassobureau succesvol is in het innen van je openstaande vordering. Je weet dus dat het incassobureau hun uiterste best zal doen en dat je in het uitzonderlijke geval dat het innen niet lukt, geen rekening er bovenop krijgt. Win-win!

Als je voor het eerst een incassobureau inschakelt, raden we je aan om altijd de (Google) reviews van het desbetreffende bureau te bekijken. Je kunt makkelijk alle incassobureaus in je buurt vinden door bijvoorbeeld ‘incassobureau Groningen’ of ‘incassobureau Leiden’ te googelen. We wensen je alvast veel succes!

Foto: AhmadArdity/Pixabay