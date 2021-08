Dit is hoe corona ons betaal- en koopgedrag heeft veranderd

GRONINGEN – Corona heeft heel wat verandering teweeggebracht. We zijn behoorlijk voorzichtig geworden als het om hygiëne gaat. Zo geven we iemand die we niet kennen niet meer zo vanzelfsprekend een hand zonder nadenken zoals we dat vroeger deden en zelfs ons betaal- en koopgedrag is veranderd sinds de pandemie. Heb je een fysieke en/of online winkel? Lees dan aandachtig deze blog!

Contactloos betalen

Contactloos betalen is sinds de covid-pandemie enorm in populariteit gestegen. Zowel in Nederland, België als heel Europa zijn we allemaal meer contactloos gaan betalen. Nederland is zelfs koploper: bijna de helft van de Nederlanders heeft cash betalen links laten liggen, ongeveer 20% betaalt nog op de klassieke manier en de overige consumenten betalen regelmatiger contactloos. Ook mobiele betalingen zijn meer in trek. In Europa is het aantal mobiele betalingen zelf verdubbeld.

De motieven zijn duidelijk: contactloos betalen is praktisch én hygiënisch. Geen gedoe meer met bankautomaten te zoeken tijdens het shoppen voor cash geld, zelfs je pincode intoetsen is niet meer nodig, waarom zou je het niet contactloos doen? En doordat je het betaaltoestel niet hoeft aan te raken is het nog coronaproof en hygiënisch ook, waarom extra risico lopen, als dat helemaal niet nodig is?

Het is zelf zo dat er steeds meer winkels enkel nog pinbetalingen accepteren, dat lijkt misschien wat overdreven voor sommigen, maar het is wel prettig.

Alles online

We kopen meer dan ooit online. Sinds de lockdowns zijn onze online productaankopen meer dan verdubbeld. Nogal logisch, want veel winkels waren gesloten en er bestond enkel online de mogelijkheid je favoriete parfum of een leuke nieuwe broek te bestellen. Vooral tijdens de eerste lockdown was de groei van het aantal online bestellingen fenomenaal. Webshops vierden hoogtij en ook de betaalmethoden webshop werden over het algemeen flink uitgebreid met achteraf betalen en meer mogelijkheden om webshopbezoekers nog beter van dienst te kunnen zijn.

Populaire online-betaalmethoden

De populairste online-betaalmethoden in Nederland zijn iDEAL, creditcard (Mastercard en Visa), PayPal en AfterPay. In België ligt het iets anders. Daar wordt Bancontact het meest gebruikt, gevolgd door de kredietkaarten Mastercard en Visa. Hoewel iDEAL erg populair is is het voor de consument niet altijd het meest interessante betaalmiddel. Je moet vooraf betalen voor je de aankoop ontvangt en je hebt geen aankoopbescherming.

PayPal en achteraf betalen kan dan soms een aantrekkelijkere optie zijn voor je klanten. Nog niet alle webshops bieden deze betaalmogelijkheden aan, maar je ziet steeds vaker meer keuze in betaalvormen verschijnen in de checkout. Een Payment Service Provider kan hier in adviseren.

Foto: Andrea Piacquadio/Pexels