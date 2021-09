Dura Vermeer opent kantoor in Groningen

GRONINGEN – Met meer dan twintig zelfstandige werkmaatschappijen combineert Dura Vermeer een sterke regionale verankering met de kennis, kracht en middelen van een landelijk opererend bedrijf. Vanwege de toenemende groei van het aantal opdrachtgevers, projecten en medewerkers in het noorden van het land is er vanaf heden een kantoor in Groningen geopend.

De nieuwe locatie is onderdeel van Dura Vermeer Bouw Hengelo, dat verantwoordelijk is voor de regio Noord-, Oost-, en Midden-Nederland. Koert Terhürne, directievoorzitter bij Dura Vermeer Bouw Hengelo: “We geloven in lange termijn samenwerkingen met onze opdrachtgevers, daar zit onze kracht. Door vanaf het begin mee te denken kunnen we het verschil maken. Daarbij houden we graag korte lijnen en gaat onze voorkeur uit naar ‘live’ contactmomenten. Vandaar onze behoefte aan een werk- en ontvangstplek in het noorden van het land.”

Marieke Mentink, directeur bij Dura Vermeer Bouw Hengelo vult aan: “Onze activiteit in Noord-Nederland neemt toe. De komende jaren voeren we grootschalige renovatiewerkzaamheden uit voor woningcorporaties Lefier en Nijestee. Ook lopen er meerdere gebiedsontwikkelingen en nieuwbouwopgaven in onder andere Meerstad, Damsterdiep, Leek, Skoatterwâld en Nooitgedacht.” Naast renovatie- en nieuwbouwwerkzaamheden is Dura Vermeer Bouw Hengelo op het gebied van utiliteitsbouwprojecten ook geen onbekende. Zo realiseert het bedrijf op dit moment woonzorglocatie De Wissel in Beetsterzwaag en werd in Scheemda het Ommelander Ziekenhuis opgeleverd.

“Door het toenemende aantal projecten zoeken we regelmatig nieuwe mensen uit de omgeving die met ons mee willen groeien. Het is fijn om nieuwe medewerkers nu een werkplek te kunnen bieden in Groningen naast onze kantoren in Hengelo, Amersfoort en Zwolle.” aldus Terhürne. Het nieuwe kantoor van Dura Vermeer is te vinden aan Europaweg 31-35, 9723 AS Groningen.

Foto: Koert Terhurne