Eendaagse workshops van Groningse kunstenaars

GRONINGEN – Wil jij workshops volgen van échte kunstenaars? Op zondag 28 november is je kans! Zes Groningse kunstenaars geven een dagvullende creatieve workshop tijdens VRIJDAG Kort.

Iedereen kan meedoen aan kunst en cultuur, dat is de missie van VRIJDAG. Het huis van de amateurkunst voor Groningen organiseert daarom regelmatig eendaagse workshops beeldende kunst voor alle leeftijden en elk niveau. “Op die manier kun je op een laagdrempelige manier kennismaken met de verscheidenheid aan mogelijkheden bij VRIJDAG”, vertelt programmeur Mieke Fokkinga. “Wil je creatief aan de slag? Maar heb je geen tijd voor een wekelijkse cursus? Dan zijn onze ééndaagse workshops ideaal voor jou. Met of zonder ervaring, met meer of minder talent: iedereen kan meedoen!”

Iets nieuws doen

“Tijdens de workshops leer je in 7,5 uur iets nieuws of verdiep je je in een bepaalde techniek”, vervolgt Mieke. “Bijvoorbeeld zeefdrukken en technieken voor textiel, animeren of het maken van een portretfoto met special effects. En de kunstenaar helpt je natuurlijk met alle technische uitdagingen die daarbij komen kijken. Zo loop je aan het eind van de middag met een heus kunstwerk weer de deur uit!” Ook meedoen? Meld je aan via bijvrijdag.nl/kort. Maar wees er snel bij, want er geldt een maximaal aantal deelnemers per groep.

Workshops

Op zondag 28 november heb je de keus uit de volgende workshops:

Portretfotografie: Special effects, door Rutger Prins (10.00-15.30u)

Leer de fijne kneepjes van portretfotografie en hoe je daar special effects bij gebruikt

Zeefdrukken op stof, door Willemijn Overmars (10.00-15.30u)

Ontdek wat er allemaal mogelijk is met zeefdrukken en druk je eigen ontwerp op textiel

Stopmotion-video maken, door Eva Lenis (10.00-15.30u)

Leer de basis van stopmotion en breng je ideeën in beweging met diverse technieken

Landschap zonder kwast, door Renze Dijkema (10.00-15.30u)

Meng je verf op het palet om stap voor stap tot de perfecte kleuren te komen

Indigo & Shibori, door Henny Zikken (10.00-15.30u)

Experimenteer met Shibori, een tie-dye techniek om unieke patronen in textiel te maken

Klei & gips: Maak je eigen medaille! (kinderworkshop vanaf 5 jaar), door Willem van Landeghem (13.00-16.00u)

Maak een medaille van gips. Wie verdient er volgens jou een medaille, en waarvoor?

Foto: Rutger Prins