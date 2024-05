Emerce: Voys beste Nederlandse zakelijke telefonieaanbieder

GRONINGEN – Vanuit het niets op de eerste plaats: Voys is dit jaar het beste bedrijf van Nederland in de categorie IT: Telecommunications service provider in de Emerce 100. In deze ranglijst beoordelen beslissers uit de e-business, ICT en marketingbranche welke leveranciers in 2024 volgens hen het beste hebben gepresteerd.

Emerce is het platform voor online business, media en marketing en behoort tot de populairste en invloedrijkste websites van Nederland. Voor de Emerce 100 selecteren zakelijke beslissers de beste leveranciers van e-business op basis van strenge criteria, waaronder kennis, prijs, betrouwbaarheid en kwaliteit van de dienstverlening.

Innovatie en hechte relaties

Zakelijk Nederland ziet dat Voys veel gebruikmaakt van nieuwe digitale technologieën, een innovatief communicatieproduct levert en hechte relaties met haar klanten onderhoudt. Zo lukt het Voys om niet alleen aan de veranderende verwachtingen van klanten te voldoen, maar die zelfs te overtreffen.

‘Automagisering’

“Ik vind het heel fijn dat het harde werk van mijn geweldige collega’s zo gezien wordt door de mensen voor wie we het doen: onze klanten”, zegt Voys-oprichter Mark Vletter. “We focussen ons op continue verbetering, innovatie en klanttevredenheid. Zo leveren we een steeds beter product dat het bouwen en onderhouden van klantrelaties eenvoudig maakt. De komende jaren versterken we onze diensten verder met soepele klantsysteemintegraties, ondersteuning van meerdere communicatiekanalen, privacybewuste AI en het automatiseren van handmatige acties, iets dat we ‘automagisering’ noemen.”

Het is niet de eerste keer dat Voys in de prijzen valt. Eind vorig jaar behaalde Voys de eerste plaats in de MT1000-ranglijst van platform MT/Sprout in de categorieën klantgerichtheid, productleiderschap en excellente uitvoering binnen Aanbieders van ICT-netwerken.

Dubbele erkenning

De waardering van Emerce en MT/Sprout is cruciaal voor het bouwen van een duurzame onderneming in de huidige dynamische zakelijke omgeving. De dubbele erkenning laat zien dat Voys streeft naar uitmuntendheid in alle facetten van de organisatie en dat dit door zakelijk Nederland wordt gewaardeerd.

Foto: Wouter Brem/Voys