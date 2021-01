Energieprestatie van je bedrijfspand verbeteren? 5 tips!

GRONINGEN – De energieprestatie van je bedrijfspand verbeteren? Dan zijn er veel mogelijkheden op het gebied van energiebesparende maatregelen. Met de juiste maatregelen bespaar je niet alleen energie, maar ook op kosten. Daarnaast brengt investeren in een duurzamer bedrijfspand nog veel meer voordelen met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan een hoger energielabel, waardoor je pand interessanter is voor huurders of kopers. Of het groene imago dat je creëert met een duurzaam bedrijfspand.

Weet je niet wat je kunt doen om je bedrijfspand energiezuiniger te maken? Wij hebben in dit artikel 5 tips op een rijtje gezet waar je als pandeigenaar direct mee aan de slag kunt. Ook voldoe je hiermee aan de energiebesparing plicht.

Energielabel C verplichting in 2023

Ben je trouwens al op de hoogte van de energielabel C verplichting in 2023? Op 1 januari van dit jaar moeten alle kantoorgebouwen vanaf 100 vierkante meter een energielabel C of hoger hebben. Ook als je nog niet beschikt over een geldig energielabel is het verstandig om er direct een aan te vragen. Via EnergielabelOffertes.nl kan je vrijblijvend meerdere offertes aanvragen bij gecertificeerde aanbieders!

5 tips om je bedrijfspand energiezuiniger te maken

Tip 1. Verbeter de isolatie

Energiebesparende maatregelen kosten vaak geld, voordat ze je iets opleveren. Zo ook het isoleren van je bedrijfspand. Investeer je nu in betere isolatie? Dan heeft dit als gevolg een lager energieverbruik, waardoor je flink bespaart op de energiekosten. De isolatie van je bedrijfspand verbeteren is een investering dat meestal binnen 5 jaar wordt terugverdient. Het aanbrengen van spouwmuurisolatie of het huidige glas vervangen voor HR++ glas zijn voorbeelden om je isolatie te verbeteren. Om de gunstige terugverdientijd is isoleren in veel gevallen de meest interessante maatregel om te nemen voor bedrijven.

Tip 2. LED-verlichting

Het vervangen van traditionele gloeilampen en TL-buizen voor energiezuinige LED-verlichting is een relatief gemakkelijke manier om als bedrijf energie te besparen. Overstappen op deze energiezuinige verlichting zorgt voor een flinke besparing op energiekosten. LED-verlichting is misschien iets duurder, maar heeft een veel langere levensduur én verbruikt minder energie!

Tip 3. Zonne-energie opwekken

Het installeren van zonnepanelen op je bedrijfspand om groene stroom op te wekken is niet alleen duurzaam, maar kan ook nog winstgevend zijn. Bijna altijd is investeren in zonnepanelen voor bedrijven een slimme investering. Verdiep je in de mogelijkheden en subsidies op het gebied van zakelijke zonne-energie.

Tip 4. Sluipverbruik voorkomen

Een eenvoudige en voordelige manier om de energieprestatie van je bedrijfspand te verbeteren is het voorkomen van sluipverbruik. In bijna alle bedrijfspanden komt het voor dat er onnodig stroom verbruikt wordt. Denk bijvoorbeeld aan opladers die in het stopcontact zitten, terwijl er geen apparaat aan het opladen is. En wat dacht je van alle apparaten die op stand-by staan. De hoeveelheid stroom dat dit kost wordt door veel mensen onderschat. Het voorkomen van sluipverbruik gaat energieverspilling tegen.

Tip 5. Duurzaam verwarmingssysteem

Vooral oudere bedrijfspanden zijn vaak voorzien van een verwarmingssysteem dat niet bepaald energiezuinig werkt. Vaak zijn er dan ook genoeg manieren om het verwarmingssysteem van je bedrijfspand te verbeteren. Check in eerste instantie of alles nog goed werkt. Dit voorkomt dat er onnodig energie of warmte verloren gaat. Bij een verouderd verwarmingssysteem is het vaak interessant om te investeren in een duurzaam systeem. Denk bijvoorbeeld aan een warmtepomp of HR-ketel.

De steeds strengere wetgeving op het gebied van energieprestatie van bedrijfspanden en de stijgende energieprijzen in de toekomst maken het voor bedrijven erg interessant om te investeren in energiebesparende maatregelen.

Foto: bertbraet/Pixabay