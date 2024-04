Financial lease: De leasevorm voor zakelijke rijders

GRONINGEN – Als zzp’er of mkb’er heb je er waarschijnlijk wel eens van gehoord, financial lease. Steeds meer ondernemers zijn overtuigd van deze leasevorm. Zo brengt het verschillende fiscale voordelen met zich mee en betaal je de aanschafprijs van jouw auto niet in één keer vooraf, maar gespreid over termijnen. In dit artikel lees je over de voordelen van financial lease en uit waarom deze leasevorm juist zo aantrekkelijk is voor ondernemers. Na het lezen kun je bepalen of het financial leasen van een nieuwe bedrijfswagen iets voor jou is!

Meerdere fiscale voordelen

Zoals aangegeven brengt het financial leasen van een auto meerdere fiscale voordelen met zich mee. Maar wat zijn deze voordelen nou precies? We hebben ze hieronder voor je op een rijtje gezet:

Renteaftrek

Het eerste fiscale voordeel waarvan je kunt profiteren met financial lease is renteaftrek. Een financial leasecontract kun je zien als een zakelijke lening. De rente op geld dat voor zakelijke doeleinden wordt geleend is fiscaal aftrekbaar. Dit houdt in dat je het rentebedrag jaarlijks van je winst mag aftrekken en zo belasting bespaart.

Investeringsaftrek

Net als de renteaftrek mag je de investeringsaftrek van je winst aftrekken. Het gaat hier om een percentage van de aanschafprijs. Jaarlijks is dit 20%. Verder schrijf je ook af op de geïnvesteerde bedrijfsmiddelen waardoor je eigenlijk dubbel bespaart. Een hele goede reden om te kiezen voor financial lease dus.

Fiscaal afschrijven

Fiscaal afschrijven doe je op de aanschafkosten van bedrijfsmiddelen. De bedoeling van bedrijfsmiddelen is niet om ze direct (of kort) na de aanschaf weer te verkopen, maar om een aantal jaar mee te gaan. Het fiscaal afschrijven van het totale bedrag kan dus niet in het eerste jaar na aanschaf van een bedrijfsmiddel. Deze kosten worden gespreid over de jaren dat het bedrijfsmiddel gebruikt wordt. Zo kun je ieder jaar een gedeelte van kosten ‘fiscaal afschrijven’.

BTW terugvorderen

Los van de bovengenoemde fiscale voordelen kun je met financial lease ook de BTW terugvorderen. Met deze BTW wordt onder andere gedoeld op de belasting die de leverancier van de auto in kaart brengt. Daarnaast kun je denken aan de BTW op onderhoud en brandstof die je kunt terugvorderen. Ieder kwartaal kun je aangifte doen om deze BTW terug te vorderen.

Behoud van kapitaal

Doordat je met financial lease niet direct de volledige aanschafprijs betaalt, maar slechts een gedeelte behoud je liquiditeit in je bedrijf. Zo rijdt je wel vanaf het eerste moment een nieuwe auto, maar worden de kosten hiervan uitgespreid over een zelf te bepalen looptijd. Het voordeel hiervan is dat je geld overhoudt voor andere investeringen in je bedrijf.

Bepaal zelf de looptijd en maandtermijn

Zoals gezegd heb je zelf invloed op de looptijd en maandtermijn van je financial leaseovereenkomst. De hoogte van de maandtermijn is afhankelijk van enkele factoren. Zo heeft de duur van jouw leasecontract een grote impact, maar ook de waarde van de auto, eventuele aanbetaling en de hoogte van de slottermijn. Door te schuiven met deze factoren kun jij voor jezelf bepalen wat de maandtermijn gaat worden en tot de ideale financial lease deal komen.

Direct economisch eigenaarschap

Wanneer je kiest voor een financial lease auto, dan mag deze auto op de balans worden gezet. Dit komt doordat je direct financieel eigenaar van de auto wordt zodra je de overeenkomst aangaat. Is de laatste leasetermijn voltooid? Dan ben je ook juridisch eigenaar van het voertuig en zul je een overschrijvingsbewijs ontvangen.

Betaal geen onnodige servicekosten

In tegenstelling tot andere leasevormen ben je bij financial lease zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en de verzekering van je auto. Iets dat aantrekkelijk kan zijn als je een nieuwe auto leased omdat deze voertuigen over het algemeen weinig onderhoud vereisen. Doordat je niet aan verplichte onderhoudsbeurten vastzit, is het vaak voordeliger om het onderhoud van je auto zelf te regelen.

Naast de bovengenoemde voordelen is een ander voordeel van financial lease dat je in een representatieve auto rondrijdt en dus een professionele indruk bij klanten achterlaat. Al met al genoeg redenen om een financial leasecontract aan te gaan. Wanneer ga jij leasen?

Foto: Kredite/Pixabay