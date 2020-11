Geld lenen was nooit zo goedkoop als vandaag de dag

GRONINGEN – Het is sinds deze maand mogelijk om een persoonlijke lening af te sluiten met een rente vanaf 3,5 procent, de laagste leenrente ooit in Nederland.

Begin november hebben verschillende kredietverstrekkers in ons land de rente op het afsluiten van een persoonlijke lening verlaagd. Deze rente stond al jarenlang erg laag, maar met de recente verlaging is het afsluiten van zo’n lening nu goedkoper dan ooit. Door de lage rente proberen banken de economie aan te jagen en naar verwachting is de bodem van de rentestand daarom nog niet in zicht. En niet alleen de consument kan goedkoop geld lenen om bijvoorbeeld een verbouwing of hypotheek te financieren, ook de rente op leningen voor bedrijven staat op dit moment erg laag.

Eerst vergelijken, dan lenen

Ondanks de lage rentestand zal men toch goed moeten blijven opletten waar en hoe men geld leent. Verschillende geldverstrekkers rekenen namelijk verschillende rentes en het type lening heeft bovendien een grotere invloed op de hoogte van de rente. Wie gebruik wil maken van de lage rente en een lening wil afsluiten, kan dus beter eerst de leningen vergelijken via bijvoorbeeld een online vergelijkingssite. Op die manier krijgt men namelijk een overzicht van de verschillende mogelijkheden en kosten, want ook met een extreem lage rente kost geld lenen natuurlijk gewoon geld.

Welk type lening heb je nodig?

Er zijn verschillende soorten leningen die de consument kan afsluiten, waarvan een persoonlijke lening en een doorlopend krediet de meest bekende leenvormen zijn. Bij het vergelijken van leningen is het daarom verstandig om je van tevoren af te vragen welke type lening je nodig hebt. Ga je bijvoorbeeld de garage verbouwen of de oude keuken vervangen? Of wil je een lening afsluiten voor een nieuwe auto of een (tweede) hypotheek? Elke financieringsvraag kent namelijk zijn specifieke behoeften en elke leenvorm kent op zijn beurt weer zijn specifieke voor- en nadelen.

Persoonlijke lening of doorlopend krediet

Wanneer je cv-ketel kapot gaat en je geen financiële buffer hebt opgebouwd, kun je in korte tijd in een zeer lastige situatie terecht komen. In zo’n geval zou een persoonlijke lening je een uitkomst kunnen bieden. Bij dit type lening staat de rente en de looptijd namelijk vast, waardoor je dus weet waar je aan toe bent. Een andere oplossing is een lening in de vorm van een doorlopend krediet waarbij je een variabele rente betaalt. Tot nu toe was dat vaak een nadeel, omdat de maandlasten onverwachts konden stijgen. Maar met de huidige lage rentestand en het vooruitzicht lijkt dat iets van het verleden.

Rood staan als alternatief voor lenen

Een andere manier van geld lenen voor veel mensen is rood staan. Door rood te staan op de rekening kun je zonder saldo tóch geld blijven opnemen. Alleen hoef je hier geen lening voor af te sluiten. Voor een hoop mensen is dit een makkelijk en snel alternatief voor een lening. Echter is rood staan bijna de duurste vorm van geld lenen. Ondanks de huidige lage rentes, kost rood staan nog altijd zo’n 9 procent. De meest gemakkelijke oplossing is dus zeker niet altijd de beste. Zoek jij op dit moment naar een manier om gebruik te maken van de lage rente? Informeer dan bij een of meerdere specialisten.

Foto: Tumisu/Pixabay