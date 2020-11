Gemiddelde adviesprijs smartphone wordt alsmaar duurder

GRONINGEN – De gemiddelde adviesprijs van een smartphone wordt ieder jaar duurder. Dat blijkt uit onderzoek van Statista dat de ontwikkeling van prijzen van smartphones heeft bijgehouden sinds 2014.

We kunnen tegenwoordig niet meer zonder onze smartphone. Waar een telefoon in een ver verleden alleen werd gebruikt om te bellen, kun je er nu vrijwel alles mee doen wat je eerder op de computer deed. Denk aan het surfen op het internet, video’s bekijken of zelfs monteren, fotograferen met de kwaliteit van een dure camera, muziek luisteren, een bericht delen op Instagram, daten, de weersvoorspelling checken, bankieren of een pizza bestellen. Je kunt vandaag de dag zoveel met je smartphone dat sommigen hun laptop er zelfs links voor laten liggen.

Gemiddelde prijs

De vele functionaliteiten van een smartphone vinden echter ook hun weerslag in de prijs van de telefoons. Statista berekende dat de consument dit jaar gemiddeld zo’n 489 euro betaalt voor een smartphone. Maar wanneer je in het topsegment kijkt, ligt dat bedrag vaak op het dubbele. Zo kost de nieuwste iPhone 12 mini op dit moment een slordige 800 euro. Genoeg reden om bij de aanschaf dus meteen een telefoonverzekering af te sluiten en de smartphone te beschermen met bijvoorbeeld iPhone 12 mini hoesjes van Casimoda, al dan niet in combinatie met een screenprotector.

Smartphonehoesjes

Naast dat de nieuwste telefoons over het algemeen erg prijzig zijn, is een smartphone ook een vrij kwetsbaar apparaat. De meeste mobiele telefoons hebben een aluminium behuizing en zijn voorzien van een glazen touchscreen. En doordat we onze telefoon de hele dag door gebruiken en overal mee naartoe nemen is de kans beschadigingen en krassen erg groot. Ook hierom is het niet onverstandig om een telefoon te beschermen met bijvoorbeeld Casimoda smartphonehoesjes. Bovendien krijgt je smartphone op die manier ook nog eens een persoonlijke uitstraling.

Hogere restwaarde

Met een smartphonehoesje verklein je de kans op krasjes en deukjes aanzienlijk, maar dat is niet het enige. Hoe beter je een telefoon beschermt, hoe langer deze doorgaans meegaat. En mocht je je telefoon na een tijdje willen verkopen, dan wil je hem natuurlijk in een zo goed mogelijke staat aanbieden. De kleinste beschadigingen wegen namelijk al mee in de verkoopprijs. Heeft je telefoon altijd in een hoesje gezeten en is het model niet verouderd? Dan kun je meestal nog een goede prijs krijgen voor je gebruikte mobiel en houd je dus ook de restwaarde van je smartphone hoog.

Foto: Casimoda