Goud en zilver flink in de lift dankzij chaotisch jaar

GRONINGEN – De eerste tien maanden van dit jaar waren op zijn zachts gezegd nogal chaotisch. Dat zorgde voor veel volatiliteit in de prijs van goud en zilver.

De vraag naar beide edelmetalen is enorm gedaald als gevolg van de coronacrisis. Er wordt wereldwijd minder geproduceerd en daarom zijn er minder grondstoffen nodig. En ook de consument laat goud en zilver in de winkels links liggen. Consumenten zijn op het moment onzeker over de toekomst en denken daarom wel twee keer na voordat ze dit jaar een gouden sieraad cadeau doen aan zichzelf of tijdens de feestdagen. Dat blijkt uit cijfers van de World Gold Council, een organisatie die de markt van goud in de gaten houdt.

Vraag naar goud daalt

Uit het laatste Gold Demand Trends rapport dat de World Gold Council op 29 oktober publiceerde, blijkt dat de totale vraag in het derde kwartaal wereldwijd daalde naar 892 ton. Dat komt neer op 19 procent op jaarbasis, het laagste kwartaaltotaal sinds 2009. De vraag naar gouden juwelen daalde in diezelfde periode met ongeveer 29 procent. De organisatie deelt de daling toe aan het effect van de wereldwijde coronamaatregelen op de verschillende markten, de economische krimp en een zeer hoge goudprijs. Maar als belegging zitten goud en zilver juist enorm in de lift. Hoe kan dat?

Edelmetalen als belegging

De coronamaatregelen zorgen er tegelijkertijd voor dat de goudmijnen stil liggen en er dus minder aanbod is. Bovendien doen edelmetalen als goud en zilver het tijdens een economische krimp traditiegetrouw erg goed. Dat was tijdens de grote financiële crisis in 2007-2008 het geval en dat is ook nu weer te zien. Veel beleggers en investeerders zijn daarom begonnen met goud kopen. De World Gold Council ziet op jaarbasis een stijging van 21 procent in de investeringsvraag.

Over de hele wereld kochten beleggers 222.1 ton aan goud in de vorm van baren en munten en nog eens 272.5 ton aan zogenoemde exchange traded funds (ETF’s) die door goud zijn gedekt, waarmee deze goud ETF’s tot een recordhoogte zijn gestegen. En ook de goudprijs zelf steeg dit jaar naar recordhoogte. In augustus brak goud door de magische grens van 2.000 dollar en noteerde het 2.067,15 dollar per ounce, oftewel 28,35 gram. In euro’s omgerekend ligt dat rond de 1.700 euro.

Veilige haven en speculatie

Volgens Louise Street, van de afdeling Market Intelligence bij de World Gold Council, is het bemoedigend om de rol van goud als veilige haven voor particuliere beleggers te zien schitteren, aangezien mensen blijven zoeken naar stabiliteit in volatiele markten. Maar wie toch een beetje meer spektakel zoekt kan in plaats van goud ook zilver kopen. Zilver is meer volatiel dan goud en gaat doorgaans dus veel harder dan goud wanneer deze een inhaalslag maakt. Niet voor niets noemt de bekende grondstoffenbelegger Willem Middelkoop zilver dan ook ‘goud met een xtc-pilletje op’.

