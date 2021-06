Gronings softwarebedrijf Klippa gaat CO2-neutraal

GRONINGEN – Het Groningse bedrijf Klippa, gespecialiseerd in het automatiseren van documentstromen, is vanaf heden CO2-neutraal.

“Softwarebedrijven associeer je niet gauw met groen of maatschappelijk verantwoord”, vertelt Yeelen Knegtering, CEO van Klippa. “Sterker nog, veel software draait op onzuinige servers, waardoor veel softwarebedrijven een negatieve footprint achterlaten. Maar wij zijn ooit begonnen met Klippa om de papieren kassabon overbodig te maken en juist de wereld af te helpen van onnodig gebruik van papier. Inmiddels doen we zoveel meer, maar de ideologie is niet veranderd: we willen onze verantwoordelijkheid nemen als snelgroeiend bedrijf. We willen andere bedrijven aansporen om dit ook te doen.”

CO2-neutraal

De CO2-compensatie realiseert Klippa via de organisatie Treesforall. Deze organisatie uit Utrecht plant bomen, herstelt bestaande bossen en maakt mensen bewust van het belang van groen. Ze initieert diverse projecten in Nederland en het buitenland. Op basis van onderzoek van Milieu Centraal naar hoeveel de gemiddelde Nederlander uitstoot aan CO2, heeft Klippa berekend hoeveel alle werknemers samen uitstoten, zowel zakelijk als privé. Het softwarebedrijf zal jaarlijks bekijken wat de totale uitstoot is van haar personeelsbestand en dat vervolgens compenseren via Treesforall.

Afstand tot de arbeidsmarkt

Klippa wil niet alleen vergroenen, maar ook haar pijlen richten op een meer inclusief personeelsbestand. Een afstand tot de arbeidsmarkt kan op allerlei manieren ontstaan, door bijvoorbeeld een medische aandoening of een gebrek aan opleiding. Klippa gelooft dat iedereen dezelfde kansen verdient en dat motivatie en inzet de belangrijkste factoren zijn voor succes. Daarom heeft Klippa als doel gesteld om ongeveer tien procent van haar personeelsbestand te laten bestaan uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit percentage is ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde.

Het softwarebedrijf werkt samen met instanties als het Rea College, dat jongeren die zijn uitgevallen in een normaal schooltraject, een plek geeft. Knegtering: “Iedereen is anders, dus we zorgen dat we de behoeftes van onze werknemers zoveel mogelijk tegemoet komen. Denk aan parttime werken, extra begeleiding, een speciale werkplek of aangepaste werktijden die beter passen bij de persoon. De traditionele kijk op werken, dus een kantoorbaan van negen tot vijf, is niet voor iedereen optimaal. Dit betekent niet dat deze mensen niet optimaal kunnen bijdragen aan je bedrijf. We proberen dus op een andere manier te werken, zodat we meer mensen een baan kunnen bieden.”

Over Klippa

Klippa werd in 2015 opgericht in Groningen en heeft inmiddels 40+ professionals in dienst, in Groningen en in Amsterdam. De scale-up heeft als doel om omslachtige documentstromen te digitaliseren en automatiseren aan de hand van moderne technologieën, zoals machine learning en OCR. Het tech-bedrijf bedient meer dan duizend klanten in het binnen- en buitenland met diverse productlijnen. Denk aan software voor het verbeteren van administratieve processen, het scannen van bonnen en facturen, declaratieverwerking, identiteit-validatie en data-extractie.

Foto: Klippa