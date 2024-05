Groningse drukkerij PeterPrint bewijst: Drukwerk niet dood

GRONINGEN – Dat drukwerk nog steeds een toekomst heeft, bewijst Groningse online drukkerij PeterPrint. Deze succesvolle drukker voor ontwerpers, illustratoren en vormgevers heeft de afgelopen jaren zoveel groei doorgemaakt dat zij toe waren aan een rebranding. PeterPrint lanceerde daarom onlangs hun vernieuwde merk én gloednieuwe website. De stad hangt vol knalroze posters die de lancering bekendmaken.

PeterPrint is een online, digitale drukkerij met het hoofdkantoor in Groningen, maar is actief in het hele land én België. Allerlei ontwerpers, illustratoren en marketingbureaus weten PeterPrint al jaren te vinden. PeterPrint is actief sinds 2013 en groeit elk jaar stevig door. In coronatijd namen ze drukkerij DPP over, waardoor het totaal aantal medewerkers van de groep op 50 staat. De omzet groeide -ook in coronatijd- door met 20 tot 25% per jaar. De huisstijl was door de jaren heen voor een groot deel gelijk gebleven, maar daar is nu verandering in gekomen.

‘Heel anders dan normale drukkerijen’

“Als bedrijf zijn we gegroeid door onze persoonlijke aanpak en het makkelijk maken van ingewikkelde producten,” legt Ferry, oprichter van PeterPrint uit. “Met onze nieuwe huisstijl willen we niet alleen onze visuele identiteit vernieuwen, we willen ook dat onze klanten elkaar inspireren om bijzondere dingen te maken. Doordat we niet vanuit de drukkerij, maar vanuit de klant denken, doen we het heel anders dan normale drukkerijen.”

Rebranding: Ode aan de designer

Opvallend in de rebranding van PeterPrint is de ode aan het voor haar belangrijkste aspect van mooi drukwerk: de designer. Een prachtig voorbeeld hiervan is het Sampleboek van PeterPrint: een boek om papier te vergelijken, maar dan ontworpen door bijna veertig van haar creatieve klanten. Elke papiersoort heeft een eigen ontwerp. Het Sampleboek is een groot succes: in een paar weken tijd werd het knalroze boek, met holografische foliedruk op de rug, al meer dan 900 keer besteld.

Samenwerking met Studio Flink

In samenwerking met Groningse filmproducent Studio Flink is de helft van deze ontwerpers ook nog vastgelegd in een reeks inspirerende portretvideo’s in cinematische stijl. Een groot deel hiervan zijn lokale Groningse creatievelingen of bedrijven.

Persoonlijke benadering

PeterPrint probeert drukwerk bestellen zo leuk en makkelijk mogelijk te maken. Ondanks dat het een webshop is, waarderen klanten de persoonlijke benadering en krijg je dus nog gewoon iemand aan de lijn voor advies. Daarnaast biedt PeterPrint veel unieke papiersoorten, in het oog springende afwerkingen en bestelmogelijkheden die lang niet altijd bij de concurrenten te vinden zijn.

Uitbreiding naar Duitsland

Met de rebranding benadrukt PeterPrint dat niet de drukkerij maar de ontwerper degene is die het eindresultaat uniek maakt. Een drukkerij kan dat alleen maar ondersteunen en stimuleren door zoveel mogelijk opties te bieden. Met deze vernieuwing zet PeterPrint een stap vooruit in de wereld van online drukwerk. En ook de volgende stap staat al klaar. PeterPrint kijkt uit naar haar uitbreiding naar Duitsland, die voor volgend jaar op de planning staat.

Foto: PeterPrint