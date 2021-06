Groningse scale-up Omnidots haalt 1 miljoen euro op

GRONINGEN – Groningse scale-up Omnidots heeft een investering van 1 miljoen euro gerealiseerd om internationaal te groeien met haar SWARM trillingssensor voor de bouwsector. Het groeiende bedrijf wil daarmee ook internationaal zorgen voor veiliger bouwen.

Directeur Marko Bolt: “Trillingen door bouwwerkzaamheden zijn wereldwijd een groot probleem. Mensen ondervinden hinder en gebouwen raken beschadigd, soms zelfs tot instorten aan toe. Om veilig te bouwen is het uitermate belangrijk om trillingen te monitoren en om op tijd in te grijpen wanneer de trillingen te hevig worden. Wij maken dit mogelijk met onze SWARM trillingsmeter en bijbehorend Honeycomb SaaS webplatform.”

Marktleider van Nederland

In 2017 is Omnidots met een investering van het GROEIfonds van Economic Board Groningen gestart met de ontwikkeling van de SWARM trillingsmeter en het bijbehorende webplatform. Het GROEIfonds biedt achtergestelde leningen voor of neemt een aandeel in bedrijven die in noord en midden-Groningen gevestigd zijn, zich daar willen vestigen of plannen met een aantoonbare economische impact in de regio hebben. Na marktintroductie in 2018 is Omnidots vlot marktleider geworden in Nederland.

Tweede investeringsronde

Omnidots heeft in samenwerking met Boost-Up een tweede investeringsronde gerealiseerd om versneld te kunnen groeien. Boost-Up is een Groningse stichting die tot doel heeft om start-ups en scale-ups te begeleiden naar succesvolle verdere groei. Boost-Up heeft samen met de directie van Omnidots het businessplan voor de komende drie jaar uitgewerkt. Vanuit de aan Boost-Up verbonden businesspartners zijn de benodigde middelen beschikbaar gesteld.

Wereldwijd marktleider

Marko Bolt: “Na het grote succes in Nederland, krijgen we wereldwijd steeds meer aanvragen om klant of dealer te worden. Zo doen we al veel zaken in Australië en in het Verenigd Koninkrijk. Wij hebben voor een versnelde (internationale) groei een gedegen marketing- en salesteam nodig en ook op technologisch gebied moeten we bestendig en innovatief blijven.Daarvoor komen wij nu handen tekort. Dankzij de investering van Boost-Up kunnen we een slimme marketing- en sales strategie inzetten en technologisch uitermate innoverend blijven, zodat wij stap voor stap wereldwijd marktleider worden”.

Foto: Omnidots