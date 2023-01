Groningse webshop Frank failliet, personeel ontslagen

GRONINGEN – Het Groningse bedrijf Frank B.V. is failliet verklaard en daardoor zullen de dertig overgebleven medewerkers hun baan verliezen. Dat meldt RTV Noord.

Curator Jasper Gevers is begonnen met het onderzoeken van de boeken, maar kan op dit moment nog niets zeggen over de omvang van de schuldenlast of de exacte oorzaak van het faillissement. Algemeen wordt wel gesteld dat webshops het momenteel moeilijk hebben met kleine marges en het opboksen tegen grote spelers zoals Amazon, die ook een slaapmatje aanbieden, wat weinig fouten toelaat.

Websites nog wel online

Er kan mogelijk ook een andere factor een rol spelen, aldus Gevers. Veel webshops hebben na de coronapandemie grote voorraden aangelegd en zitten nu vaak met deze voorraden vast, wat lastig is omdat het geld dan opgesloten zit in de voorraden.

Frank is een bedrijf dat verschillende webpagina’s beheert, één voor elk product, variërend van pedaalemmers tot kachels. De webpagina’s zijn nog steeds online omdat ze anders niet gemakkelijk via Google te vinden zijn, wat de kans op een doorstart verkleint. Of het in dit geval ook tot een doorstart zal komen, is nog onzeker, maar er is altijd een kans, aldus de curator.

Doel was 2.500 webshops

Frank B.V. werd in 2008 opgericht door ondernemer Reinier de Jonge uit Veendam met een startkapitaal van een paar honderd euro onder de naam Expert-shops. In 2012 kwam Benjamin Derksen uit Groningen bij het bedrijf. Het bedrijf groeide snel en stond enkele jaren op rij in de Deloitte Fast 50 van snelgroeiende bedrijven. Derksen liet enkele jaren geleden weten dat het doel was om 2.500 webshops te hebben en een omzet van ongeveer honderd miljoen euro te behalen.

Op het hoogtepunt beweerde Frank zelfs 450 webshops te hebben in 15 landen. Bij Frank werkten 175 mensen. In 2021 verkochten Derksen en De Jonge Frank aan Jeffcommerce in Capelle aan den IJssel. Volgens Derksen was Frank ‘winstgevend en had het een gezond eigen vermogen’ toen het in 2021 werd verkocht.

Geen consumenten gedupeerd

Volgens Gevers is er geen risico dat consumenten een product kopen dat ze niet krijgen bij de failliete webshop, omdat het bestelproces niet kan worden voltooid. Hij denkt ook dat het aantal lopende bestellingen laag is, omdat het einde al in zicht was en er al personeel was afgestoten. Hierdoor verwacht hij dat er weinig of geen gedupeerde klanten zijn.

Verdriet

Derksen zegt niet te weten wat er onder de nieuwe eigenaar fout is gegaan, maar het doet hem verdriet dat het faillissement heeft plaatsgevonden en wat dit betekent voor de medewerkers.

Foto: Google Street View