‘Groningse winkeliers online beter vindbaar dankzij SEO’

GRONINGEN – Ondernemers uit Groningen doen er goed aan om te investeren in hun online zichtbaarheid. Dat stelt online marketingbureau Web Wings.

Winkelers met alleen een fysieke winkel hebben het de afgelopen maanden erg zwaar gehad door de coronacrisis. Gelukkig zijn vrijwel alle ondernemers inmiddels weer in bedrijf, maar door een mogelijke tweede golf van het virus blijft de komende periode voor velen van hen onzeker. Online marketingbureau Web Wings adviseert winkeliers om daarom te investeren in hun digitale aanwezigheid. “Online ben je 24/7 bereikbaar voor jouw klanten. Hierdoor loop je nooit een klant mis”, zo schrijft het marketingbureau op haar website.

Kansen en valkuilen

“Tegenwoordig is het internet niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Er liggen online veel kansen, maar ook veel valkuilen”, laat Web Wings weten. “Ieder bedrijf heeft vaak wel een website, alleen wordt er bij het overgrote deel geen optimaal resultaat mee behaald. Bij Web Wings nemen we de tijd om bedrijven vrijblijvend te adviseren en wegwijs te maken. Waar ondernemers denken dat alleen een website voldoende is, valt er veel meer te halen door de vindbaarheid van het bedrijf te optimaliseren met behulp van SEO.”

Het belang hiervan is in tijden van corona volgens Web Wings erg groot. De coronacrisis zorgt namelijk voor veel beweging in de online markt. Maar wat is SEO precies? “SEO staat voor search engine optimization”, legt Web Wings uit. “Oftewel, zoekmachine optimalisatie: het optimaliseren van je website voor de zoekmachine.” Het is volgens Web Wings een van de meest efficiënte en duurzame online marketing tactieken. “SEO is het startpunt van je online marketingstrategie, een hoge positie levert je al snel tientallen of honderden bezoekers per dag op.”

Gratis adviesgesprek

Maar bij zoekmachine optimalisatie richt je je niet slechts op één goede positie, zo vertelt Web Wings. “Je wilt natuurlijk op meerdere zoektermen gevonden worden. Daarnaast is een belangrijk punt van SEO dat het gericht is op de lange termijn. De posities die je nu bereikt, zullen in de toekomst ook nog voordelen blijven geven.” Voor ondernemers die hun online zichtbaarheid willen verbeteren biedt Web Wings graag een helpende hand. “Ons eerste adviesgesprek is altijd gratis. Wij helpen jou namelijk graag verder op weg in de wereld van de online marketing.”

Foto: PhotoMIX-Company/Pixabay