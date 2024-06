H.S. Agri opent op 22 juni haar deuren voor het publiek

KIEL-WINDEWEER – Eindelijk is het zover! het nieuwe bedrijfspand van H.S. Agri opent op zaterdag 22 juni haar deuren voor het publiek.

Je kunt er niet omheen; als je de lange, uitgestrekte weg van Kiel-Windeweer naar De Groeve oprijdt, verschijnt het een prachtige, groot en opvallend bedrijfspand van de H.S. GROEP. Velen zullen de bouw gevolgd hebben en zagen hoe er uiteindelijk een compleet nieuw bedrijfspand met ruimte voor machines, materiaal en kantoren is ontstaan. Nu het pand klaar is en de corona jaren achter ons liggen, willen ze de locatie graag openstellen voor publiek.

In 2005 hebben de oprichters Bas Schrage en Kor Hoving hun krachten gebundeld en hebben zij, HS Agri BV opgericht, waarbij hun dienstverlening zich richt op agrarisch loonwerk en transport. In de jaren daarna hebben ze niet stil gezeten en inmiddels is het transportbedrijf gegroeid naar 15 combinaties, wordt er bijna 1.000 hectare akkerbouwgrond bewerkt en bedienen ze vele klanten op het vlak van agrarisch loonwerk. Dit doen ze samen met een team van 30 vaste medewerkers, ondersteund door personeel van H.S. WERKT B.V.. Daarnaast hebben ze hun dienstverlening uitgebreid met een bouwbedrijf, administratiekantoor, uitzendbureau en zijn ze actief op het vlak van vastgoedontwikkeling.

Vanaf 10.00 uur op zaterdag 22 juni aanstaande kunnen bezoekers de ruim 60 machines bewonderen, zijn er presentaties en diverse activiteiten voor de kinderen. Men kan parkeren aan de Semsweg 5, De Groeve, waarvandaan pendelbussen de hele dag pendelbussen rijden tot 22.00 uur.

Foto: Egbert Nijkamp (ingezonden)