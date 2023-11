‘Halfjaarlijks tussen de 4 en 8 bedrijven uit Groningen te koop’

PROVINCIE – In de provincie Groningen schommelt het aantal bedrijven dat te koop staat constant tussen de 4 en 8 ondernemingen. Dat blijkt uit de nieuwste gegevens van de Brookz Regio Monitor.

De monitor, die bedrijfsovername- en verkooptransacties in de regio bijhoudt, biedt inzicht in het overnamelandschap van Groningen en voorziet (potentiële) kopers en verkopers van waardevolle gegevens om weloverwogen beslissingen. Op die manier kan men makkelijk en betrouwbaar een winkel verkopen of bedrijf kopen via Brookz.

Bruisend ecosysteem

De provincie Groningen staat bekend om haar diverse zakelijke activiteiten, variërend van het prominente Google-datacenter tot de bloeiende zeevaartindustrie. De stad Groningen, als centrum van de provincie, vormt een bruisend ecosysteem voor startende ondernemingen, met specifieke aandacht voor sectoren zoals energie en gezond ouder worden.

Veel innovatiekansen

De recente oprichting van de Economic Board Groningen en de plannen voor een noordelijke waterstofeconomie hebben de innovatiekansen in de regio vergroot. Evenzo zal de uitbreiding van offshore windenergie-activiteiten een aanzienlijke impuls geven aan de Eemshaven, die tegen 2030 wordt gepositioneerd als de energie- en datapoort van Noordwest-Europa.

Grote diversiteit

Volgens de Brookz Regio Monitor, gebaseerd op gegevens van het eerste halfjaar van 2023, werden er gedurende die periode 6 bedrijven uit Groningen te koop aangeboden via het platform. Dit komt neer op ongeveer 1,4% van het totale aanbod op Brookz. Opvallend is de diversiteit van bedrijven die te koop worden aangeboden, met een specifieke nadruk op de bouw- en detailhandelssector. Ondernemers in deze branches hebben besloten hun bedrijven op de markt te brengen, wat de interesse wekt van potentiële kopers en investeerders.

Ondersteuning en begeleiding

Naast het overzicht van de bedrijven die te koop staan, biedt Brookz ook een lijst van fusie- en overnamekantoren, investeringsmaatschappijen en advocatenkantoren in Groningen, wat kopers en verkopers de nodige ondersteuning en begeleiding biedt bij hun overname- of groeiplannen.

Continue dynamiek

Het feit dat er halfjaarlijks een stabiel aantal bedrijven in onze provincie te koop staat, benadrukt de continue dynamiek in de bedrijfsomgeving van Groningen. De gegevens uit de monitor van Brookz bieden daarom een waardevol inzicht voor zowel ondernemers als investeerders die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden op de overnamemarkt in de provincie.

Over Brookz

Brookz is het grootste overnameplatform van Nederland met een bereik van ruim 50.000 ondernemers, adviseurs en investeerders waar men via een (anoniem) verkoopprofiel een bedrijf verkopen kan. Via het platform zijn de afgelopen 15 jaar meer dan 7.400 bedrijven verkocht.

Foto: Denise Jans/Unsplash