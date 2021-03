Handige tips om te besparen op de huishoudkosten

GRONINGEN – De coronacrisis brengt grote onzekerheid met zich mee. Hoe krijg je in tijden van crisis de financiën van je huishouden op orde?

Ondanks alle steunmaatregelen wordt 2021 voor veel Nederlanders financieel een zwaar jaar. Dat verwacht het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) op basis van koopkrachtberekeningen. Het instituut roept consumenten op om alert te blijven en benadrukt dat het erg belangrijk is om inzicht te krijgen in de vaste lasten. Vaak is het mogelijk om op deze vaste lasten te besparen. Denk bijvoorbeeld aan de boodschappen, vervoer, verzorging, vrije tijd, hobby, sport, gezondheid, telefonie, tv, internet, bellen, energiekosten, verzekeringen en het aflossen van leningen. Maar waar kun je beginnen?

Verzekeringen

Een eerste stap om op vaste lasten te besparen is om je verzekeringen eens onder de loep te nemen. Verzekeringen vormen onder huishoudens doorgaans namelijk een grote kostenpost, denk bijvoorbeeld aan je zorgverzekering, autoverzekering of een WA-verzekering voor je voertuig. Deze verzekeringen zijn allemaal verplicht, maar je kunt er wel op besparen door verschillende verzekeringsmaatschappijen met elkaar te vergelijken. Daarnaast bestaan er tal van niet-verplichte verzekeringen voor producten, zoals een verzekering op je nieuwe telefoon of laptop. Hier kun je wel degelijk op besparen, dus wees kritisch op dat type verzekeringen.

Abonnementen

Een andere kostenpost van veel huishoudens zijn abonnementen. Denk bijvoorbeeld aan het abonnement voor de sportschool, je internetverbinding, apps als Spotify en Netflix, een SwapFiets of je telefoonabonnement. Meestal zijn dit abonnementen van slechts een paar tientjes. Dat lijkt in de eerste instantie de moeite niet waard om op te besparen, maar tel alle bedragen maar eens bij elkaar op. Dan zul je zien dat veel kleine bedragen samen een groot bedrag vormen. Bovendien komen deze bedragen elke maand weer terug. Kijk of je bepaalde abonnementen echt nodig hebt. En zo ja, of je er op kunt besparen door over te stappen.

Meer bespaartips

Wanneer je bespaart op je verzekeringen en abonnementen, heb je waarschijnlijk al een mooie stap kunnen maken. Maar zo zijn er natuurlijk nog veel meer bespaartips. Denk bijvoorbeeld aan het (versneld) aflossen van eventuele leningen, zodat je elke maand meer geld overhoud. Of wat dacht je van het lager zetten van de verwarming, het besparen op boodschappen door daarvoor slechts een bepaald vast bedrag opzij te zetten, het pakken van de fiets in plaats van de auto, scooter of het ov, het minder geld uitgeven aan niet-noodzakelijke spullen of deze bijvoorbeeld tweedehands te kopen. Welke manier(en) je ook kiest, zorg dat je allereerst inzichtelijk krijgt wat jouw maandelijkse uitgaven zijn en maak daarvoor een bespaarplan.

Foto: Maitree Rimthong/Pexels