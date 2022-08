Hoe bescherm je jezelf tegen de alsmaar oplopende inflatie?

GRONINGEN – We merken het aan de benzinepomp, in de supermarkt en aan de energierekening: de inflatie in Nederland is in de afgelopen maanden fors gestegen. En niet alleen in Nederland neemt de inflatie toe, ook in de rest van Europa en de wereld is inflatie stijgende en zijn de gevolgen ervan inmiddels -soms pijnlijk- merkbaar. Hoe bescherm je jezelf tegen deze inflatie?

Inflatie wordt vaak onterecht aangeduid als hogere prijzen, maar eigenlijk is het onze valuta dat haar waarde verliest. Eén euro koopt tegenwoordig simpelweg minder dan je er pakweg 5 jaar geleden mee kon kopen. Maar hoe komt dat? Dan komt doordat er geen limiet zit op het aantal euro’s of dollars dat bij gemaakt kan worden. En iets wat oneindig is in hoeveelheid, wordt minder waard. Er is immers oneindig veel van. Andersom zijn zeldzame dingen dan ook vaak veel geld waard, zoals een schilderij van Picasso of een fles whisky van ruim 100 jaar oud.

Sparen of beleggen?

Valuta’s zoals de euro en de dollar hebben de afgelopen jaren veel waarde verloren. En dat zal in de toekomst waarschijnlijk ook zo blijven. Elk financiële systeem dat we vandaag de dag kennen is sinds de jaren ‘70 van de vorige eeuw namelijk op inflatie gebaseerd. Het geld wordt dus elk jaar minder waard en als je de lage rentes daarbij optelt, is sparen onrendabel. Daarom zou het verstandig kunnen zijn om je geld niet te sparen, maar om dit te beleggen. Maar waar beleg je in om jezelf te beschermen tegen inflatie? Als we de geschiedenis erbij pakken ligt het antwoord in edelmetalen.

Edelmetalen: goud en zilver

Edelmetalen zijn metalen die bestand zijn tegen corrosie en oxidatie, zoals goud en zilver. Door de eeuwen heen is goud en/of zilver kopen altijd een mooie bescherming gebleken. Het bekende gezegde gaat dat een fraai herenkostuum nu en 5000 jaar geleden in goud uitgedrukt nog altijd hetzelfde kost. Dat komt omdat er van goud en zilver -in tegenstelling tot euro’s of dollars- slechts een beperkte voorraad is. Waar euro’s met een muisklik kunnen worden bij gemaakt, kan het maanden of zelfs jaren duren voordat er een nieuwe goud- of zilverader is gevonden en geëxploiteerd.

Disclaimer

Hoewel goud en zilver tot de dag van vandaag altijd bescherming hebben geboden tegen inflatie, bieden de in het verleden behaalde resultaten geen garantie voor de toekomst. Het is daarom van belang om altijd advies in te winnen bij een financieel adviseur voor je overgaat tot beleggen.

Foto: Zlataky.cz/Unsplash