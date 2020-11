Hoe regel je de bedrijfsfinanciering ten tijde van corona?

GRONINGEN – Veel ondernemers zijn hard geraakt door de corona-crisis. Welke mogelijkheden hebben zij voor financiering van hun bedrijf in tijden van corona?

Om bedrijven tijdens de corona-crisis een helpende hand te bieden, heeft de overheid sinds de start van de crisis overbruggingskredieten beschikbaar gesteld. Ondernemers kunnen op deze manier hun bedrijfsfinanciering regelen om terugvallende inkomsten op te vangen of aan te vullen. Maar lang niet alle bedrijven lijken toegang te hebben tot deze kredieten. Het Financieele Dagblad meldt dat vooral het midden- en kleinbedrijf (MKB) geen lening kan krijgen omdat banken niet geïnteresseerd zijn in het verstrekken ervan.

Wel of geen financieringsbehoefte?

Volgens het MKB lijken de banken niet erg gecharmeerd van de kleine kredieten waar ze maar weinig aan kunnen verdienen. Bij het verstrekken van een zogenoemde KCC-lening (Kleine Kredieten Corona Garantieregeling) mogen de banken namelijk slechts 4 procent rente rekenen. Op hun beurt verwijst de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) juist naar het MKB. Veel bedrijven zouden door uitstel van aflossingen genoeg ruimte hebben gekregen waardoor ze minder behoefte hebben aan zakelijk krediet.

Dat neemt echter niet weg dat sommige ondernemers nog steeds op zoek zijn naar manieren om hun bedrijf te financieren. Welke mogelijkheden hebben zij? Naast de KCC-regeling en andere financierings- en kredietregelingen vanuit de overheid, zijn een zakelijke lening of een zakelijk krediet de meest voorkomende manieren om een bedrijf te financieren. Dit hoeft overigens niet altijd meer via een bank te gaan. Op het internet zijn er tegenwoordig verschillende partijen waarbij men financieringsmogelijkheden met elkaar kan vergelijken en aanvragen.

Zakelijke lening of zakelijk krediet?

Wanneer een bedrijf moeite heeft om in aanmerking te komen voor een KCC-regeling, kan de ondernemer ervoor kiezen om een zakelijke lening of een zakelijk krediet af te sluiten. En hoewel de termen ‘zakelijke lening’ en ‘zakelijk krediet’ vaak door elkaar worden gebruikt, zijn deze twee financieringsvormen niet exact hetzelfde. Zo heeft een zakelijke lening een vaste looptijd en betaal je alleen rente over het bedrag dat je leent. Wie dus in één keer veel geld nodig heeft, kiest doorgaans voor een zakelijke lening.

In andere gevallen heeft een bedrijf misschien meer aan een zakelijk krediet. Bij zo’n krediet betaalt de ondernemer namelijk alleen rente over het bedrag van het krediet dat is opgenomen. Bovendien kan elke aflossing weer opnieuw worden opgenomen. Maar omdat het krediet jaarlijks wordt gereviseerd is het niet mogelijk om ongelimiteerd geld op te nemen. In vergelijking tot een zakelijke lening betaalt men bij een zakelijk krediet meestal een hogere rente. De servicekosten zijn echter wel lager dan de afsluitkosten van een zakelijke lening.

Foto: ccf/Pixabay