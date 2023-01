Inloopbijeenkomst over energietoeslag en prijsplafond

GRONINGEN – Wist je dat mensen in de provincie Groningen bijna een kwart van hun inkomen kwijt zijn aan energiekosten? Bij de FNV komen dan ook veel vragen binnen over de energietoeslag en ook over het prijsplafond. Voor wie is de toeslag bedoeld en hoe krijg je die? Hoe werkt dat prijsplafond? Want, daar zitten behoorlijk wat haken en ogen aan. De FNV organiseert daarom 2 informatie- en inloopbijeenkomsten in Groningen.

Informatiebijeenkomsten

Wie: Iedereen, ook niet-leden van FNV zijn welkom

Wanneer: woensdag 25 januari

Hoe laat en waar: van 14.00 tot 16.00 uur in het FNV kantoor op de Springerlaan 23 en;

s ’avonds van 19.30 uur tot 21.30 uur in het Vakbondshuis FNV op de Hereweg 120

Naast het geven van informatie over de regels en eisen over de toeslag en energieplafond kunnen we je ook helpen met de aanvraag van de toeslag. Tijdens de bijeenkomsten gaan we ook plannen maken hoe het verder moet als de steunmaatregelen na 2023 stoppen. Hoe gaan we de politiek duidelijk maken dat dit niet kan? Want, Nederland verdient beter!

Foto: FNV